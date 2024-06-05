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細菌感染｜細菌感染致敗血症 37歲靚女美容師截四肢保命

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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細菌感染可大可小！馬來西亞一名年輕女美容師到新加坡工作，早前突發燒、腹痛以及全身無力，一度失去意識命危，經醫生搶救後恢復意識，後細菌感染演變敗血症，四肢逐漸發黑，需截四肢保命。

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據《新明日報》報道，37歲林艾玲2016年到新加坡任職美容師，愛美的她經常四處打卡、旅遊，去年10月起，她突然發燒、腹痛及全身無力的症狀，求醫後仍未好轉，以為是食物中毒，求醫後獲處方藥物，覆診時醫生發現她情況不尋常，故轉介至急症室，事後她就失去意識。

待其清醒時，才知自己一度命危，全身插滿儀器。醫生稱，她雖然恢復意識，但因細菌感染，身體狀況依舊不好，導致心臟功能減弱，大腦缺乏供氧，隨時會腦死。

起初家人以為只是失去手指，豈料艾玲四肢都開始發黑，最終因為細胞全部壞死，細菌感染導致敗血症，最終短短1個多月内，截斷四肢保命。

為了治病，林艾玲花光積蓄，也無法繼續工作，亦為醫病而花光所有積蓄、無法負擔購買義肢費用。她透露醫藥費高達30萬新加坡元（約174萬港元），可幸前僱主願意墊支部分醫藥費。有當地醫生指出，細菌感染很少會導致截肢，而四肢同時截肢更屬極端情況。

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