公務員｜楊何蓓茵：沒計劃在大灣區購房供合資格公務員居住　因涉龐大財政負擔

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（梁偉榮攝）

政府設有「公務員公共房屋配額計劃」，為初級公務員、紀律部隊員佐級人員提供入住公屋或購買資助房屋出售計劃單位的機會。新議員關注政府會否考慮在大灣區內地城市，購買房屋編配給合資格公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府沒計劃在大灣區城市購買房屋作為公務員的房屋福利，因將為政府帶來龐大財政負擔。

上述口頭質詢由新民黨議員黎棟國提出，得到楊何蓓茵答案後，數名議員接連提出質疑。新民黨議員葉劉淑儀稱，對楊何蓓茵的答覆感失望，直斥其「思想比較僵化」。她指內房現時低迷，「在內地買又快又平，雖然買咗，排公屋的人少咗，又慳咗房委會開支，只計買個條數，但不計慳個條數係唔得。」

工聯會議員吳秋北指，楊何蓓茵提到在大灣區購買房屋需龐大開支缺乏論證，他稱公屋的成本約70至80萬元，但同樣的成本在大灣區購買房屋會更划算，不解為何政府不考慮這方案。

楊何蓓茵回應指，雖然在大灣區購買房屋給公務員，可能會令公務員對公屋的需求減少，但房屋配額計劃是酌情計劃，從來都不是根據需求提供同等數量給公務員。

楊何蓓茵又稱，相信相關建議的意思是香港現有的公屋供應上，再在大灣區購買房屋給公務員，對政府屬額外開支；在實際操作上亦有困難，因相關房屋是供在職公務員入住，若公務員在大灣區居住，對他們上班存在困難，例如上班時間長及交通費增加等問題。

葉劉則反駁指，現時有很多人在口岸工作，亦有很多政府大樓將在北區興建，「返工不方便這個概念是否愈來愈不適用呢。」

新民黨議員陳家佩則指，現時在大灣區生活的人愈來愈多，認為楊何蓓茵不用那麼快「落閘」，可以在相關方面做更多民調及研究。

楊何蓓茵回應指，在現時的財政狀況下，要十分小心處理相關問題，但在未來適切的時間可以整體檢討公務員的房屋福利。

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記者：戴朗希