職場文化｜港女新入職準時收工被「照肺」　上司怒批不合群：要遵守公司OT規矩

▲ 港女新入職準時收工被「照肺」，上司怒批不合群「要遵守公司OT規矩」。（istock圖片）

完成工作準時收工應是理所當然，不過有公司竟將OT作為規矩，不允許員工準時收工？有港女近日於網上討論區發文，表示剛轉新工，對工作環境尚算滿意，同事相處融洽，惟員工OT現象令她不解，「個個都坐喺到繼續OT，仲要唔坐到10點都唔走」，雖然人人OT，但她並沒有因此「跟風」，每日準時收工，怎料幾天後卻被上司「照肺」，批評她不合群，破壞公司OT的不成文規矩。

港女新入職不理解同事OT工作到10點

該港女於香港討論區以「返工唔OT係我嘅問題？」為題發文，她表示剛轉新工作，人工比以往高，同事相處融洽，工作內容亦算輕鬆簡單，不過唯獨公司同事的OT問題令她覺得不合理。

唯獨有樣嘢好有問題就係到夠鐘放工嘅時候，個個都坐喺到繼續OT嘅，仲要唔坐到10點都唔走嗰隻。

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準時收工被上司「照肺」：公司OT是不成文規矩

她表示自己只有剛上班的幾天有留下來OT，後來認為公司合約上列明了工作時間，加上手頭上的工作亦已完成，「無理由喺到白坐等你哋OT」，因此之後幾天她也是準時收工，「唔陪佢哋癲」。可以準時收工固然是好事，但事主幾天後卻因此引來上司召見，指對方批評她不合群，又表示公司OT是不成文規矩，應該遵守而非破壞。

我頂頭上司就叫咗我入房，話我唔合群，公司OT係不成文規矩嚟，我應該要遵守而唔係去破壞，我唔應該夠鐘就走。

事主對上司指責感到疑惑，不明白為何上司會認為OT是正常，因此向網民提問「咁樣真係正常咩？」

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網民不理解事主公司OT要求

帖文一出，不少網民紛紛留言，表示不理解為何完成工作也要OT，也有人表示要視乎有沒有額外OT錢，沒有的話建議事主辭職。

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