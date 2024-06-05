  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場文化｜港女新入職準時收工被「照肺」　上司怒批不合群：要遵守公司OT規矩

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

港女新入職準時收工被「照肺」，上司怒批不合群「要遵守公司OT規矩」。（istock圖片）

完成工作準時收工應是理所當然，不過有公司竟將OT作為規矩，不允許員工準時收工？有港女近日於網上討論區發文，表示剛轉新工，對工作環境尚算滿意，同事相處融洽，惟員工OT現象令她不解，「個個都坐喺到繼續OT，仲要唔坐到10點都唔走」，雖然人人OT，但她並沒有因此「跟風」，每日準時收工，怎料幾天後卻被上司「照肺」，批評她不合群，破壞公司OT的不成文規矩。

港女新入職不理解同事OT工作到10點

該港女於香港討論區以「返工唔OT係我嘅問題？」為題發文，她表示剛轉新工作，人工比以往高，同事相處融洽，工作內容亦算輕鬆簡單，不過唯獨公司同事的OT問題令她覺得不合理。

唯獨有樣嘢好有問題就係到夠鐘放工嘅時候，個個都坐喺到繼續OT嘅，仲要唔坐到10點都唔走嗰隻。

最新影片推介：

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

準時收工被上司「照肺」：公司OT是不成文規矩

她表示自己只有剛上班的幾天有留下來OT，後來認為公司合約上列明了工作時間，加上手頭上的工作亦已完成，「無理由喺到白坐等你哋OT」，因此之後幾天她也是準時收工，「唔陪佢哋癲」。可以準時收工固然是好事，但事主幾天後卻因此引來上司召見，指對方批評她不合群，又表示公司OT是不成文規矩，應該遵守而非破壞。

我頂頭上司就叫咗我入房，話我唔合群，公司OT係不成文規矩嚟，我應該要遵守而唔係去破壞，我唔應該夠鐘就走。

事主對上司指責感到疑惑，不明白為何上司會認為OT是正常，因此向網民提問「咁樣真係正常咩？」

即睇打工仔12大過勞症狀

點擊圖片放大
+6
+5

網民不理解事主公司OT要求

帖文一出，不少網民紛紛留言，表示不理解為何完成工作也要OT，也有人表示要視乎有沒有額外OT錢，沒有的話建議事主辭職。

點擊圖片放大
+4
+3

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
13:42 2024/03/18
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
職場文化｜港男放大假旅行被上司瘋狂傳訊息　 已讀不回被駡工作能力低
今日 18:39
職場文化｜港男放大假旅行被上司瘋狂傳訊息　 已讀不回被駡工作能力低
最壞身教｜波波池上演「媽媽MMA」揮拳腳踢扯頭髮　爸爸場外「睇戲」女兒勸交
14:05 2024/06/04
最壞身教｜波波池上演「媽媽MMA」揮拳腳踢扯頭髮　爸爸場外「睇戲」女兒勸交

你可能感興趣

職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
13:42 2024/03/18
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
職場文化｜港男放大假旅行被上司瘋狂傳訊息　 已讀不回被駡工作能力低
今日 18:39
職場文化｜港男放大假旅行被上司瘋狂傳訊息　 已讀不回被駡工作能力低
最壞身教｜波波池上演「媽媽MMA」揮拳腳踢扯頭髮　爸爸場外「睇戲」女兒勸交
14:05 2024/06/04
最壞身教｜波波池上演「媽媽MMA」揮拳腳踢扯頭髮　爸爸場外「睇戲」女兒勸交
網絡熱話 職場文化 過勞 網上討論區

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
不一樣的爸媽丨符曉薇歷兩次喪子之痛　陳柏宇與太太互相扶持走出陰霾
不一樣的爸媽丨符曉薇歷兩次喪子之痛　陳柏宇與太太互相扶持走出陰霾
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月05日 時間16:05）