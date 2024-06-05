小一派位｜大成小學復活不滿只准開1班　教育局：須視乎同區餘額　辦團稱無異議

▲ 重獲開辦資助小一的孔教學院大成小學，不滿新學年只獲准開辦1班小一。（資料圖片）

9月新學年將成功「復活」、重獲政府資助開辦小一的黃大仙孔教學院大成小學，於今日（5日）小一統一派位放榜前夕，昨晚表達不滿只獲准開辦1班小一，聲稱該校在統一派位收生人數「由7變1」，原先連同自行收生合計逾25人、足夠開2班，批評教育局不公。教育局今回覆表示，如學校獲派總人數少於41人、同校網內其他學校仍有餘額，則不能開辦2班小一，強調「與現行機制無異」。辦學團體孔教學院同日發新聞稿稱，對局方決定「無異議」。

大成小學昨晚（4日）透過公關公司發新聞稿，指「教育局自行插手拒絕學童報讀大成小學申請」，令該校小一班數「由2班壓至1班」，不滿未能取錄申請以候補位入讀學校的叩門生。校長袁潘淑嫻稱，已在自行分配學位階段取錄24人，連同教育局3月向該校發出「統一派位家長意願表」，顯示經電腦抽籤後，統一派位可獲派7人，即兩輪收生共31人，滿足開辦2班小一（即收生達26人）條件；惟局方昨突通知校方，最終只能在統一派位階段獲派1人。

袁潘淑嫻今再向本報透露，3月接獲教育局「開班信」雖列明新學年獲准開辦1班小一，但稱按「往常慣例」，教育局會於7月到校點算，若有26人或以上報讀該校，局方便會「重發開班信」，按當時數表來決定調整開班數。她批評局方「有違慣例」、忽視報讀該校家長的意願，對學校及師生不公道，擬去信促請局方重新考慮安排。

惟孔教學院於今傍晚發稿稱，就開班事宜一直與教育局保持溝通，並一直清晰理解派班機制，對教育局決定無異議，亦會就學校未來發展路向與家長保持溝通。

教育局回覆本報查詢時解釋，學校能否開辦2班小一，需視乎預計獲派總人數，若在第1班標準班額（即25人）滿額後，餘數不足16人（即少於41人），而同一校網內其他學校仍有餘額，該校將未能開辦2班小一。局方表示，3月25日限期前並無收到大成小學對開班信提出意見，強調在處理該校開班與派位安排均「與現行機制無異」，籲學校有疑問應直接聯絡教育局。

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