  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抖音腦｜短片上癮小一資優生專注力僅5分鐘　專家警告「抖音腦」3大後果

兒童健康

撰文： 林愛娜

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

抖音式短片上癮睇壞腦，小一資優生專注力僅5分鐘。

近年TIKTOK、抖音、facebook、IG等社交平台都流行短片，這些不到1分鐘的影片容易造成使用者成癮，令大腦變笨。小朋友難有自制能力，最近還有研究發現，短片或會令人上癮出現「抖音腦」（TikTok Brain），專家警告長期沉迷抖音式短片，會損害專注力、記憶力及執行力。

台灣職能治療師黃暐恬近日在電視節目《醫師好辣》中分享，近年抖音式短片盛行，快速連續播放及情境切換，這對孩子有一定殺傷力。成人在休閒時間睇短片，令大腦得到偷懶的機會，其實孩子看短片時，同樣會令大腦偷懶。

短片的強度很強，因為要譁眾取寵，容易抓住孩子的專注力。

最新影片：

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

黃暐恬在節目中透露，曾有一名小一學生，原本天資聰穎，小三的功課都難不到他，但他卻永遠做不完功課，上課也坐不定，被家長帶來評估。黃暐恬發現，孩子只要有一點聲音都會容易分心，像是開冷氣、外面電梯發出的聲音都會令他左望右望，原本他的年紀，專注力應可維持20分鐘，但他只能維持5分鐘，最終發現原凶就是他很喜歡看抖音式短片。

兒童專注力公式

她續說，一般計算孩子的持續性專注力的「公式」，是孩童年齡乘3等於分鐘數，例如孩子3歲，乘以3，就是9分鐘，5歲就最少可以15分鐘，惟短片只有短短1分鐘或少於1分鐘，遠少於該年齡孩童需有的專注力長度，使其難以維持專注力。

點擊圖片放大
+14
+13

抖音式短片損害專注力

若孩子習慣看短片，再要他們溫習看課本，就難以維持專注力，因書本強度很弱，他們很容易受到環境中「強度更強」的事物影響，選擇性專注力也會減弱，變得很難對抗干擾、很容易分心。

難以理解複雜思想

另外，看長影片時，受眾需要自行擷取當中的重點，但1分鐘短片完全不需要，因短片會將複雜的思想，簡化成最簡單的重點，導致理解更加膚淺，這會影響孩子閱讀文章的能力，令學業成績下滑。

專家建議控制觀看時間

若想減少短片對小朋友的影響，黃暐恬建議，家長應控制3至4歲小朋友每日接觸電子產品的時間少於30分鐘，即使再大一點的孩子，最多只能在周末增加30分鐘至1小時，同時要留意他們觀看的內容，因很多內容未必適合小朋友。

她亦提醒，家長應盡量避免讓孩子觀看1分鐘短片，若非得要看，也要控制在5至10分鐘內，並嘗試訓練他們自制，一旦發現孩子偷看，可以減少每日或每月使用電子產品的時間作為懲罰。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

補腦食物︱提升小朋友記憶力＋學習效率　哈佛等國際研究列12大補腦食物
今日 13:29
補腦食物︱提升小朋友記憶力＋學習效率　哈佛等國際研究列12大補腦食物
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
今日 13:35
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力
今日 15:43
專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力

你可能感興趣

補腦食物︱提升小朋友記憶力＋學習效率　哈佛等國際研究列12大補腦食物
今日 13:29
補腦食物︱提升小朋友記憶力＋學習效率　哈佛等國際研究列12大補腦食物
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
今日 13:35
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力
今日 15:43
專注力︱好累卻晚晚捨不得睡？ 留神子女或患睡眠拖延症影響專注力
社交平台 抖音 育兒心得 兒童健康 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤