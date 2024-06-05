抖音腦｜短片上癮小一資優生專注力僅5分鐘　專家警告「抖音腦」3大後果

▲ 抖音式短片上癮睇壞腦，小一資優生專注力僅5分鐘。

近年TIKTOK、抖音、facebook、IG等社交平台都流行短片，這些不到1分鐘的影片容易造成使用者成癮，令大腦變笨。小朋友難有自制能力，最近還有研究發現，短片或會令人上癮出現「抖音腦」（TikTok Brain），專家警告長期沉迷抖音式短片，會損害專注力、記憶力及執行力。

台灣職能治療師黃暐恬近日在電視節目《醫師好辣》中分享，近年抖音式短片盛行，快速連續播放及情境切換，這對孩子有一定殺傷力。成人在休閒時間睇短片，令大腦得到偷懶的機會，其實孩子看短片時，同樣會令大腦偷懶。

短片的強度很強，因為要譁眾取寵，容易抓住孩子的專注力。

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黃暐恬在節目中透露，曾有一名小一學生，原本天資聰穎，小三的功課都難不到他，但他卻永遠做不完功課，上課也坐不定，被家長帶來評估。黃暐恬發現，孩子只要有一點聲音都會容易分心，像是開冷氣、外面電梯發出的聲音都會令他左望右望，原本他的年紀，專注力應可維持20分鐘，但他只能維持5分鐘，最終發現原凶就是他很喜歡看抖音式短片。

兒童專注力公式

她續說，一般計算孩子的持續性專注力的「公式」，是孩童年齡乘3等於分鐘數，例如孩子3歲，乘以3，就是9分鐘，5歲就最少可以15分鐘，惟短片只有短短1分鐘或少於1分鐘，遠少於該年齡孩童需有的專注力長度，使其難以維持專注力。

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抖音式短片損害專注力

若孩子習慣看短片，再要他們溫習看課本，就難以維持專注力，因書本強度很弱，他們很容易受到環境中「強度更強」的事物影響，選擇性專注力也會減弱，變得很難對抗干擾、很容易分心。

難以理解複雜思想

另外，看長影片時，受眾需要自行擷取當中的重點，但1分鐘短片完全不需要，因短片會將複雜的思想，簡化成最簡單的重點，導致理解更加膚淺，這會影響孩子閱讀文章的能力，令學業成績下滑。

專家建議控制觀看時間

若想減少短片對小朋友的影響，黃暐恬建議，家長應控制3至4歲小朋友每日接觸電子產品的時間少於30分鐘，即使再大一點的孩子，最多只能在周末增加30分鐘至1小時，同時要留意他們觀看的內容，因很多內容未必適合小朋友。

她亦提醒，家長應盡量避免讓孩子觀看1分鐘短片，若非得要看，也要控制在5至10分鐘內，並嘗試訓練他們自制，一旦發現孩子偷看，可以減少每日或每月使用電子產品的時間作為懲罰。

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