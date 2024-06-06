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護胃良方｜男子胃病久久不癒求醫揭與1習慣有關　中醫師警告：起床勿做這件事【附8種天然養胃食物】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

男子胃病久久不癒，求醫竟揭與1習慣有關。

【胃痛／胃病／喝水／起床】早上起床第一件事會做甚麼？內地一名患有胃病的男病人早上起床習慣先喝一杯水，以喚醒全身器官，沒想到正正因為這個看似健康的生活習慣，導致他胃病時好時壞。有中醫師指出，患有胃病的人早上喝一大杯水反而更損健康。

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胃病時好時壞 與1習慣有關

上海脾胃病科中醫師李剛日前（4日）在社交平台「小紅書」分享病例，指一名男病人因為胃病來求診，他先詢問病人早上起床後第一件事會否先喝一杯水，病人點頭示意。李醫師解釋，胃病患者早上起來不應該喝一杯水，因每個人的身體狀況不一樣，尤其是寒性體質的人，剛起床的時候脾胃就如「一個小孩一樣展開笑臉」，脾胃功能還需要時間喚醒。他指，這個時候的脾胃功能還沒有回復正常，由於水屬陰性，一清早灌下一大杯水就會「阻礙了脾胃的陽氣」，導致胃部一整天的狀態不佳，「就像陰雨天一樣展不開來」。

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起床忌喝一整杯水

不少人指起床先喝一杯水能夠加速新陳代謝，幫助腸臟蠕動。李醫師引述西醫的說法，指喝水「可以稀釋血液，讓人充滿活力」，但中醫角度卻不敢苟同。他指，脾胃需要陽氣，建議若早上起床如果想喝水，「喝一口、兩口濕潤一下就夠了」，切勿一時間喝大量冷水，否則就如同「一盆冷水澆上去」，脾胃難以變好。

胃潰瘍的常見成因+天然養胃食材

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾前在當地健康節目《健康2.0》分享5個胃潰瘍的常見成因，以及8種天然養胃食材。他指，胃黏膜本身是很厚的，用來保護胃壁受胃酸傷害，故此胃黏膜本身有自我修復機制。但當外來刺激越來越強，胃黏膜來不及修復時，就會造成慢性發炎，形成胃潰瘍。

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8種天然養胃食材

除了靠藥物治療，錢醫生亦建議多攝取具黏液的食物，可幫助修復胃黏膜。

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