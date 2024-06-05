反恐首案｜證人彭軍壕視台灣軍訓如旅行　形容同謀者吳智鴻「癲」  

▲ 7名男女首被控《反恐條例》一案今日於高院踏入第28天審訊。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（5日）於高院踏入第28天審訊，已認罪的彭軍壕續以控方證人身分作供。彭被盤問有關炸彈計劃時，認同被指為同謀者吳智鴻「癲」，彭稱恐退出會遭吳殺害及家人被「搞」，因而不得不參與。彭另稱，他視台灣軍訓如去旅行放鬆和「操弗吓」。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

彭今接受被告張銘裕一方盤問，彭確認他於案發時33歲，當時其任警員的父親即將退休。彭同意，被指同謀者的吳智鴻沒有迫他參加台灣軍訓，亦沒指參加軍訓後必須參加行動，以他理解軍訓與涉案計劃「扯唔埋纜」。

彭同意沒抱著去軍訓的心態，是當成去旅行放鬆、操弗吓。被問到軍訓是否與12月的行動完全無關，彭稱不是完全無關，但同意眾人不知道12月會有人用槍和炸彈。彭又指，軍訓日程包括在2小時內跑畢5,000米，跑不完可隨時回宿舍。

彭供稱，他沒問及張銘裕為何提早返港，因他與張不熟絡，不知道張為何參加軍訓。辯方指出，軍訓沒有實彈射擊或教製作炸彈和汽油彈的常識，只試射過氣槍，彭一律不同意。

辯方就炸彈殺警計劃，問及彭「有冇諗過當時會炸死好多人」，彭稱有，但他沒有問吳為何要這樣做，「佢（吳）預爆炸時應該唔會有其他唔關事嘅人喺度啩」。被質疑何以會沒有人時，彭稱他不清楚細節。

辯方指，2個炸彈位置附近有油站，問及彭有否想過油站被炸後果，彭稱沒有。辯方再問彭，「覺唔覺得吳智鴻係癲㗎？」。彭低頭思索數秒，回答「覺」。辯方指彭知道計劃後可以離開和回家，但彭仍參與計劃。彭反問「既然覺得佢（吳）係癲嘅，我仲返屋企累全家呀？」辯方指彭的父親是警察，彭問「咁又點呀？」

彭同意，他於2020年錄取的無損權益口供中表示一直很想退出，但因怕遭吳殺害及「搞」其家人，故「冇得唔參與」。

代表李家田的大律師盤問時指，在西貢試槍當晚吳取出槍械展示時，彭沒有將槍拿上手看，因此不知道槍孰真孰假，彭同意說法。

辯方引用彭被捕後作出的錄影會面內容，指彭當時稱吳試槍後拿走所有槍和彈匣，問及彭庭上的供詞是否假的，彭否認，亦否認吳沒有將1枝槍交給李。

聆訊明（6日）續。

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記者：陳曉欣