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古天樂監製荷里活片《加菲貓：勇闖世界》票房稱冠　林雪麥沛東聲演粵語版

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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《加菲貓：勇闖世界》

古天樂為監製之一的荷里活動畫電影《加菲貓：勇闖世界》（The Garfield Movie）將於本月上映，並由林雪和麥沛東（麥東）粵語配音，兩人更即場接受了「父子快問快答」挑戰，考驗父子默契。

林雪非常投入加菲貓爸爸「阿肥」這角色，在快問快答環節對聲演加菲貓的麥東非常照顧，麥東每個答案都得到雪哥的爆笑回應，雪哥更自告奮勇幫麥東洗衫和煎雞翼。

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林雪和麥沛東為《加菲貓：勇闖世界》粵語版獻聲。

兩人雖然首次合作，但是非常投契，有說有笑地成功完成挑戰。不只他們之間有默契，兩人和加菲貓的喜好也很相似，就是一樣討厭星期一，喜歡可以放假的星期日。

至於英語原聲版《加菲貓：勇闖世界》由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）及尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）聲演，影片剛於5月底在北美開畫後，票房一直領先同期開畫的荷里活大製作，全球累積票房4,415,472美元，成為目前全球票房第一電影。

《加菲貓：勇闖世界》

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