美食速報｜星巴克創意夏日飲品登場　米蘭橄欖油燕麥奶咖啡首度攻港

▲ 星巴克創意夏日飲品登場（餐廳提供）

炎炎夏日，星巴克推出全新解暑冰涼清爽系列。清爽怡人的青提柚子檸檬星冰爽®和青提柚子椰奶星冰爽®讓你在炎炎夏日保持活力充沛。

此外，烘烤焦糖燕麥奶咖啡散發出濃郁的焦香風味，令人難以抗拒。甜而不膩的焦糖綿雲慕斯蛋糕和特濃咖啡脆脆蛋糕，為你於炎炎夏日中帶來一點透心涼的甜味。

星巴克香港更隆重推出讓人期待已久的 Oleato™創新咖啡飲品系列，包括 Reserve Oleato™橄欖油燕麥奶咖啡和Reserve Oleato™橄欖油泡沫冷萃咖啡，以嶄新的咖啡品味方式，打造超乎想像的獨特口味。

在美味的 Starbucks 阿拉比卡咖啡中，加入一勺 Partanna®冷榨特級初榨橄欖油，這種意想不到的組合反而營造出一種協調感，創造出絲滑、細膩甘甜、芳香馥鬱的咖啡，令每一杯咖啡都散發出非凡的風味和質感。

。Starbucks Oleato™系列去年首次在米 蘭推出，隨後在美國、加拿大、倫敦、巴黎、日本和中國等地推出，均大受好評。

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Reserve Oleato™橄欖油燕麥奶咖啡 – 以星巴克Reserve Microblend No.21沖煮出帶有朱古力風味中蘊含 蜜餞柑橘細韻的特濃咖啡，注入 Partanna® 特級初榨橄欖油，再與燕麥奶混合，打造出如絲順滑的鮮 奶咖啡。

Reserve Oleato™橄欖油泡沫冷萃咖啡 – 於微甜的冷萃咖啡上舖上融合了Partanna® 特級初榨橄欖油的 微甜雲呢拿甜忌廉泡沫，散發獨有的草本香氣，並慢慢滲進醇香的冷萃咖啡，創造出誘人的奢華風 味。

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