  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (三) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食速報｜星巴克創意夏日飲品登場　米蘭橄欖油燕麥奶咖啡首度攻港

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

星巴克創意夏日飲品登場（餐廳提供）

炎炎夏日，星巴克推出全新解暑冰涼清爽系列。清爽怡人的青提柚子檸檬星冰爽®和青提柚子椰奶星冰爽®讓你在炎炎夏日保持活力充沛。

此外，烘烤焦糖燕麥奶咖啡散發出濃郁的焦香風味，令人難以抗拒。甜而不膩的焦糖綿雲慕斯蛋糕和特濃咖啡脆脆蛋糕，為你於炎炎夏日中帶來一點透心涼的甜味。

星巴克香港更隆重推出讓人期待已久的 Oleato™創新咖啡飲品系列，包括 Reserve Oleato™橄欖油燕麥奶咖啡和Reserve Oleato™橄欖油泡沫冷萃咖啡，以嶄新的咖啡品味方式，打造超乎想像的獨特口味。

在美味的 Starbucks 阿拉比卡咖啡中，加入一勺 Partanna®冷榨特級初榨橄欖油，這種意想不到的組合反而營造出一種協調感，創造出絲滑、細膩甘甜、芳香馥鬱的咖啡，令每一杯咖啡都散發出非凡的風味和質感。

。Starbucks Oleato™系列去年首次在米 蘭推出，隨後在美國、加拿大、倫敦、巴黎、日本和中國等地推出，均大受好評。

點擊圖片放大
+3
+2

Reserve Oleato™橄欖油燕麥奶咖啡 – 以星巴克Reserve Microblend No.21沖煮出帶有朱古力風味中蘊含 蜜餞柑橘細韻的特濃咖啡，注入 Partanna® 特級初榨橄欖油，再與燕麥奶混合，打造出如絲順滑的鮮 奶咖啡。

Reserve Oleato™橄欖油泡沫冷萃咖啡 – 於微甜的冷萃咖啡上舖上融合了Partanna® 特級初榨橄欖油的 微甜雲呢拿甜忌廉泡沫，散發獨有的草本香氣，並慢慢滲進醇香的冷萃咖啡，創造出誘人的奢華風 味。

最新影片推介

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

平機票｜HK Express 台中單程機票$88起　優惠期只限兩天
今日 11:07
平機票｜HK Express 台中單程機票$88起　優惠期只限兩天
美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手　為長者推出樂悠賞福利
07:18 2024/06/01
美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手　為長者推出樂悠賞福利
著數優惠︱大快活推出$8優惠券　晚市食滿$50可用
16:16 2024/06/03
著數優惠︱大快活推出$8優惠券　晚市食滿$50可用

你可能感興趣

平機票｜HK Express 台中單程機票$88起　優惠期只限兩天
今日 11:07
平機票｜HK Express 台中單程機票$88起　優惠期只限兩天
美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手　為長者推出樂悠賞福利
07:18 2024/06/01
美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手　為長者推出樂悠賞福利
著數優惠︱大快活推出$8優惠券　晚市食滿$50可用
16:16 2024/06/03
著數優惠︱大快活推出$8優惠券　晚市食滿$50可用
美食 餐廳情報 星巴克 飲品 咖啡 蛋糕

最高瀏覽

不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
飲食攻略｜英國研究實證飲1類汽水年減7.5kg　醫生拆解3大成功原因
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
職場女性︱日睡3至4小時毋須咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤
公務員加薪︱行會通過劃一加薪3%遜指標　港府：須考慮財赤