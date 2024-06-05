好客之道｜的士業議會推禮貌活動　明起派大使駐守繁忙的士站派單張

▲ 香港的士業議會響應旅發局「好客之道」運動，開展新一屆「的士禮貌活動」。（梁偉榮攝）

香港的士業議會響應旅發局「好客之道」運動，開展新一屆「的士禮貌活動」，明日（6日）起至8月27日，將在港九新界繁忙的士站，包括口岸及機場，分別安排約3至6名禮貌大使，向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品，冀提升的士業界形象、推廣友善乘車環境。

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「的士禮貌活動」啟動禮今日（5日）舉行，的士業議會明起至8月底，會安排由大學生等擔任的禮貌大使，組成3至6人小隊，在繁忙的士站，例如銅鑼灣百德新街、上環信德中心、尖沙咀天星碼頭等，及旅客較多的口岸的士站，例如機場、落馬洲口岸、深圳灣口岸等，向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品。

的士業議會主席黃卓邦指，單張將提醒司機尊重乘客、協助輪椅乘客上車等，同時提醒乘客上車要扣安全帶、不要謾罵司機，亦會介紹本港著名景點，列出尋找失物熱線電話等，以實踐好客之道、讓乘客賓至如歸，為香港營造「好客之都」的形象出一分力，「增加讚揚，減少投訴。」

航運交通界立法會議員易志明稱，本港復甦速度減慢、市民北上消費增加，可能原因之一是本港服務態度不夠好，但相信大部分的士司機都有提供良好服務，只是有一少撮害群之馬；又透露曾向政府建議增加的士車隊的額度，例如由現時5個增至8至10個。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則認同，旅客來港多數先接觸的士，如有好服務會令他們賓至如歸，但若服務不到位或溝通出現問題，很多時會令他們對那個地方留下不好印象；又形容的士業界「一榮俱榮，一損俱損」，希望所有業界朋友努力做好禮貌運動。

運輸署助理署長馮惠筠稱，政府鼓勵的士業界善用科技提升服務質素，並實施一系列措施回應業界及社會訴求，包括的士車隊管理制度。政府至今已收到15份相關申請，反應相當積極，希望藉此鼓勵業界提升服務質素，同時打擊違規司機行為。

另外，啟動禮展示兩款新車，包括供的士車隊用的豪華車，及可接載輪椅的6人車。的士業議會副主席吳坤成表示，可接載輪椅的6人車和豪華車最快下月推出市面，豪華車暫時會以目前的士車身顏色展示，即紅色、綠色或藍色。

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責任編輯：梁薾心