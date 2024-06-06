夫妻關係｜4孩港爸千字文控訴妻子出軌　每月轉贈情夫$6000家用孩子食杯麵

▲ 港爸面對太太屢次出軌，離棄家庭，最終要一人獨力撫養4名年幼子女，確實令人心酸。

【夫妻關係/出軌】被最信任的人背叛，往往留下來的傷痛最深。近日，一名港爸在討論區寫逾千字文控訴妻子出軌，揭發妻子將部分家用花在外遇身上，可憐的4名年幼子女僅以杯麵當正餐，港爸為照顧小朋友陷入經濟困難，淒慘苦況掀起數百網民同情。

夫妻關係｜難忍出軌曾掌摑妻子

港爸在Facebook群組「香港外遇出軌關注組討論」發文，一整篇幅逾千字文舒發鬱結。他稱雖然事隔半年，心情仍然難以平伏，因為覺得羞辱，所以從沒有向朋友提及。為了生活，他覺得很大壓力。港爸與同為港人的妻子一起20年，「佢15歲跟我到現在」、「我大佢四年」。他們育有4名子女，分別為14歲、11歲、8歲，最細只得4歲，對妻子存於百分百的信任度。

有天晚上，他從妻子手機中發現她與懷疑出軌對象的親暱合照，得悉妻子出軌時港爸情緒激動，曾對妻子動手掌摑，妻子其後報警，港爸最後被判36個月守行為。

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夫妻關係｜辭去工作獨力照顧

港爸續稱，「她叫個女求我原諒佢，我衰心軟，冇趕走佢。」未料妻子繼續出軌，最離譜是不斷更換出軌對象，港爸更應網民晒出照片。在這段期間，港爸翻查妻子帳戶，發現每月給她萬多元生活費中，「用五、六千蚊買嘢俾個奸夫」。事發後，妻子帶4子女到外父家留宿，但每天照常出街玩，可憐4幼子女僅以杯麵當正餐。

（妻子）當佢哋好似狗一樣咁樣養，放低兜飯俾佢哋，食就食，唔食就食杯麵。

港爸見狀接回子女，但父母70歲年紀老邁，女家又完全不想要小朋友，因此被迫辭去工作獨力照顧。他續說：「我都識好多人偷食，但冇諗過嗰個係我」、「事隔半年，真係跳唔到出嚟」、「（子女）最細嗰個得四歲，條路真係好長。」他表示其個案目前由社署跟進中，「好大機會係返兼職及拎綜援」。

同場加映：破壞夫妻關係4個因素及改善建議

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夫妻關係｜網民反應兩極

逾百網民蜂擁留言表示同情，並紛紛為他打氣，「師兄你很強，一定撐得過之後可以享下仔女福」、「悲劇，但係捱過就好，仔女大個會知道」、「搵下社工幫手。」亦有網民覺得港爸動手太不理智，「打女人就一定啱㗎啦，即係家暴！仲打咗兩鑊添，你都係唔可以原諒㗎啦」、「暴力解決唔到問題」等。最後大家都建議最好和平分手，對雙方都好！點擊圖片即睇更多網民意見：

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