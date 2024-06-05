端午節｜連串節日活動6.8起開鑼　尖東海旁設餐飲檔兼上演龍舟競賽

▲ 端午節連串節日活動6.8起開鑼，尖東海旁設餐飲檔兼上演龍舟競賽。(旅發局圖片)

下周一（10日）是端午節，節日前夕旅發局已開始舉辦一系活動，包括在尖沙咀星光大道的美食街及LINE FRIENDS打卡點。端午節當晚，將舉行無人機表演；緊接下周六（15日）舉辦海上煙火表演，重頭戲「香港國際龍舟邀請賽」亦在當日開展一連兩天的競技。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

6月8日至16日期間， 星光大道設有10個餐飲攤檔 ，由中午12時至晚上9時，售賣本地特色消暑飲品和甜品：

山浪 樽裝港式奶茶及 奶茶味雪糕

素啡工場 樽裝手工咖啡及 杯裝柚子氣泡咖啡

甄沾記 椰子雪條及雪糕， 另於6月8至10日及6月15至16日提供期間限定粽子

茶大椰 以新鮮天然有機椰子水及原茶葉等等，製作出各種低糖，低熱量的健康新創口味椰子飲品

Gourmet Tasty 各式甜品，芋圓湯圓豆花冰為其皇牌產品

Life Element 各式飲料及小食， 鴨屎香手打檸檬茶及迷你生煎包為其皇牌產品

H.K. lovecraft 本地手工啤酒

Donut Demo 各式口味的冬甩，亦將爲 是次活動準備神秘口味

日照夜霧 各式口味的本地手工蜂蜜酒

Nood Food 各款冷榨果汁及素食

LINE FRIENDS 打卡點及期間限定店

6月8日至7月1日期間，星光大道設置 LINE FRIENDS 角色裝置打卡熱點，BROWN、CONY、SALLY、CHOCO等一眾角色以夏日旅遊和龍舟運動選手造型現身。期間限定店發售專爲是次龍舟盛事設計，以及與本地品牌合作打造的香港限定紀念品，包括冰感毛巾、行李牌、手機隨身袋、賽龍舟大單旗等。

端午節無人機表演及「香港國際龍舟邀請賽」首日賽事晚上海上煙火表演

無人機表演 海上煙火表演 日期 6 月 10 日（星期一） 6 月 15 日（星期六） 時間 晚上 8 時（長約 10 分鐘） 地點 灣仔海濱場地對出海面 主題 以龍舟節慶為主題無人機表演，拼湊出端午粽子、龍舟競渡等 不同動態圖案 將出現「笑臉」及「HK」字樣，延續日間龍舟精彩賽事的熱鬧氣氛，豐富旅客體驗 觀賞位置 灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」

「水上運動及康樂主題區」 注意：部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞表演；對岸九龍半島未能欣賞是次表演 灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」

「水上運動及康樂主題區」 注意：部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞表演；九龍沿岸距離較遠，亦未能清晰觀賞是次表演。發放煙火的躉船將於晚上 7 時 30 分及 7 時 45 分，發射 迷你煙火，預示表演位置。 備注 現場同步播放表演音效

警方將視乎現場情況實施人潮管制，敬請遵從現場警務人員指示

旅發局安排雪糕車，將於表演前下午6時至8時於灣仔碼頭入口旁免費派發雪糕。每人限取一杯，數量有限，送完即止

「香港國際龍舟邀請賽」

共設 17 項賽事，來自 12 個國家及地區的 170 多支隊伍參賽，焦點勁旅包括：

國家/ 地區 隊伍 簡介 泰國 Dragonboat Thailand 主力由泰國軍方組成。去年參與世界龍舟錦標賽，分別於200米、500米、1000 米賽事都勇奪冠軍。 新加坡 Singapore National Dragon Boat Team 新加坡國家隊代表，今次共有 90 人來港參與三項賽事。 澳洲 Fremantle Swan Dragon Boat Club 成立於 1981 年，澳洲最歷史悠久的龍舟體育會，八十年代已派員來港參賽。部分主要 成員屬澳洲國家隊代表，達國際水平。 阿拉伯聯合酋長國 Desert Dragons Abu Dhabi 2012 年成立，近年屢創佳績。包括在今年 2 月於杜拜舉行的「香港龍舟節」的 200 米混合賽事勇奪亞軍。 中國 中國順德樂從羅浮宫龍舟隊 有「短道之王」、「小國家隊」美譽，歷年參賽獲獎無數，蟬聯國家級龍舟賽事十連 冠，15 度代表國家參加國際賽事並勇奪 38 面金牌。

共有三項賽事：

香港中旅集團國際公開金盃賽

參賽資格: 以最佳時間完成首日國際及本地錦標賽（包括：國際公開錦標賽，公開錦標賽及青年錦標賽暨中 國香港龍舟總會主席盾）之初賽或第一回合的首 32 名隊伍

香港中旅集團國際混合金盃賽

參賽資格：以最佳時間完成首日國際混合錦標賽及混合錦標賽之初賽或第一回合的首 32 名隊伍

香港中旅集團國際女子金盃賽

參賽資格：以最佳時間完成首日國際女子錦標賽及女子錦標賽之初賽或第一回合的首 16 名隊伍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5