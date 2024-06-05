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林熙彤夥周殷廷拍洗髮露廣告　Hazel化身小助手超可愛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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林熙彤與周殷廷

林熙彤（Hazel）夥拍型男周殷廷（YT）拍攝防脫洗髮露廣告，Hazel化身「型偵探」YT的小助手，調查籃球場上誰是發出臭味的「真兇」，在找出「真兇」後Hazel更為臨時演員速洗頭髮，Hazel生鬼的演出非常可愛，逗得大家開心，更獲在場工作人員大讚有搞笑天份。

矯小的Hazel跟身型高大健碩的YT身高上甚有距離，而正因身高的關係Hazel被安排站在蘋果箱上拍攝，在換位置的時候，身旁的YT悉心為Hazel搬蘋果箱，又替她撥弄亂了的頭髮，當正Hazel妹妹一樣去照顧，相當貼心。

校服Look拍女性衛生用品廣告　林熙彤留住青春回憶：將來畀我嘅小朋友睇

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林熙彤接及新挑戰

二人首次合作，Hazel說：「能夠同YT合作，真係三生有幸！佢好有風度，真人同上鏡都咁靚仔，又有才華！知道佢都係導演，雖然今次合作好短時間，都覺得佢做演員真係好專業，希望將來有機會可以喺唔同範疇合作，等我偷吓師學吓嘢。」

另外，正在拍攝ViuTV新劇《哪一天我們會紅》的Hazel開心又再有新挑戰，說：「今次呢套新劇對我嚟講係一個新挑戰，所以我都好用心去做，希望大家除咗見到我可愛嘅一面，會帶畀大家新鮮感。而除咗工作我仲兼顧讀書，我讀完year 3嘞！嚟緊會讀year 4，好充實！」

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林熙彤 周殷廷 歌手

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