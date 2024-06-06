癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌

▲ 美國一項研究指出，有晚食習慣的人士，大腸長出瘜肉的風險比其他人高46%。

【晚食習慣／瘜肉／大腸癌／癌症風險】飲食習慣會影響身體健康，除了食材上的選擇之外，原來進食時間亦同樣重要。美國一項研究就指出，在某一個時段吃晚飯，大腸長出腺瘤瘜肉的風險會提升46%，且有機會演變成大腸癌。

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綜合外媒報道，美國若許大學醫學院（Rush University Medical College）研究團隊曾經分析飲食時間與大腸癌之間的關聯性，他們調查了664名進行大腸鏡檢查的人士，詢問他們的飲食習慣，其中42%人表示自己有晚食的習慣。

甚麼是晚食？研究人員就指出，在睡前3小時內進食，且一周內有4次或以上，便可以被定義為有晚食習慣。研究報告發現，有晚食習慣的參與者，大腸長出腺瘤（adenoma）瘜肉的風險，比沒有晚食習慣的人士高上46%，腸道內有3個或以上管狀腺瘤的可能性亦比其他人高5.5倍。雖然腺瘤瘜肉並非癌症，但隨著時間推移，有5至10%的病例會出現癌變，繼而演變成大腸癌。

那麼，為何晚食人士容易出現大腸腺瘤？研究人員就解釋，當人體在接近睡眠的時間進食，就會打亂人體的「晝夜節律」 （circadian rhythm）及「週邊晝夜節律」（peripheral circadian rhythm），破壞胃腸道的內在生理時鐘，令腸道以為現在是白天。

此外，營養與飲食學院發言人Amy Bragagnini亦指出，大部分晚食人士所選擇的食物都較為高脂、高糖，導致攝取的熱量遠超過身體所需，有機會令體重增加。

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