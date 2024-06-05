控煙諮詢｜政府明公布控煙諮詢結果　加煙稅機制、禁水果味煙等路向料受關注

▲ 政府完成控煙諮詢，明天(6日)交代結果。(資料圖片)

政府去年年底展開控煙諮詢，醫衞局公布，明天下午會召開記者會，公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。除了醫務衞生局局長盧寵茂、以及衞生署人員，海關關長何珮珊亦會出席，料會交代打擊私煙政策。

政府為令吸煙率在2025年降至7.8%，於過去兩次財政預算案均提出加煙稅，現時煙價約接近每包一百元。諮詢文件早前向市民提出建議，引入以世衛建議水平，亦即煙稅為零售價百分之75%、或者按通漲加煙稅兩個選項，料政府會進一步交代未來加煙稅路向。

另外一個關注焦點，是政府就未成年人士的禁煙政策。諮詢文件早前提出，市民認為除了現行禁止向未成年人出售非吸煙產品、應如何禁止未成年人管有非吸煙產品。選項包括法律責任在提供者、或者法律責任在管有者。

政府料亦會交代，是否實行「無煙世代」政策，亦即禁止特定出生以後年齡層吸煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊早前表明，希望政府於2027年前實施「無煙世代」。港大醫學院亦已表明立場，倡議考慮立法讓本港達至全面禁煙。不過措施受部分黨派立法會議員、以及報販業界等團體反對。

其他政策方面，包括擴大煙包健康忠告的面積、擴大非吸煙區範圍、禁止邊行走邊吸煙，禁止出售含水果味、或其他添加劑煙草、以及於完稅香煙設有標貼，以識別及打擊私煙等。