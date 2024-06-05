控煙諮詢｜政府明公布控煙諮詢結果　消息：禁止排隊期間吸煙、管有另類吸煙產品

▲ 政府完成控煙諮詢，明天(6日)交代結果。(資料圖片)

政府去年年底展開控煙諮詢，醫衞局公布，明天下午會召開記者會，公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。除了醫務衞生局局長盧寵茂、以及衞生署人員，海關關長何珮珊亦會出席，料會交代打擊私煙政策。

消息指，局方將分短中長期措施，交代新控煙策略，建議措施包括立法禁止排隊期間吸煙、研究修例全面禁止管有另類煙草產品，包括電子煙和加熱煙。

醫務衞生局局長盧寵茂、海關關長何珮珊、以及衞生署一眾官員，明日將交代控煙策略。據了解，其中一個重要措施是立法禁止排隊期間吸煙。至於早前諮詢提出的行人路上吸煙，由於難以執法，會撥入中長期研究。

當局研究修例全面禁止另類煙草產品，包括電子煙和加熱煙，即擁有另類煙草產品亦違法。另外，亦會實施禁止未成年人管有非吸煙產品。煙包的煙害圖象警示面積為85%擴至100%。另外，禁煙區至涵蓋學校、醫院及診所附近範圍。至於禁止特定出生以後年齡層吸煙，預料會撥入長遠研究方案，並未訂立時間表。

政府早前諮詢文件亦提出，禁止出售含水果味、或其他添加劑煙草產品；以及引入加煙稅的機制，包括引入以世衞建議水平，亦即煙稅為零售價百分之75%、或者按通漲加煙稅兩個選項，料政府會進一步交代未來加煙稅路向。

