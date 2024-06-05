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癌症殺手丨「沉默的癌症」淋巴癌　日女星植牙後頸痛揭患癌病逝　醫生揭最明顯先兆：留神3位置

健康資訊

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【本橋由香/超級戰隊/頸痛/淋巴癌】頸痛勿輕視！於1996年因超級戰隊系列「黃戰士」而為人熟悉的日本女星的本橋由香，3年前因植牙後臉頸部疼痛，於是求醫並證實患淋巴癌。惟力抗癌魔3年，她終不敵離世，終年46歲。作為本港第八號癌症殺手，醫生指出，淋巴癌病者平均發病年齡為50歲，身體有3大位置一旦有腫塊，更要特別提高警覺。

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綜合日媒報道，在1996年的超級戰隊系列作《激走戰隊車連者》中飾演黃戰士的日本女星本橋由香於5月31日早上因為癌症病逝，終年46歲。本橋由香曾在2021年曾於社交平台公開自己發現患癌的經過，指自己自植牙後，因為持續覺得右臉及右頸疼痛，於是不斷求醫，曾看過口腔外科、皮膚科、耳鼻喉科，接受正子造影檢查後，才發現有惡性淋巴瘤，同年5月確診原位不明癌，開始接受化療。

在患病期間，因為她未未完全停止演藝工作，在2023年10月，她一度因心包膜積水緊急住院。康復後，於今年4月戴住假髮隨劇團演出，她生前最後一次發文是於4月6日，正是上載公演的舞台照，並寫道：「謝謝」。

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平均發病年齡為50歲

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生表示淋巴瘤平均發病年齡為50歲，而患有淋巴瘤最明顯的症狀，就是在頸內、腋窩或腹股溝內（即小腹與大腿之間的位置），有一團沒有痛楚的腫塊。除此之外，淋巴瘤患者有可能消瘦、冒汗，或者發燒；全身持續痕癢；經常感到疲累；食慾不振及體重下降。由於病患病情可在幾個星期內迅速惡化，因此如發現身體出現以上症狀，應盡早求醫，以確定是否患有淋巴瘤。

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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健康問題 發燒 日本 淋巴癌

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