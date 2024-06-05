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要求加薪｜九巴及龍運巴士工會要求加薪8%　兼發放節日上班津貼

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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九巴及龍運巴士工會要求加薪8%。（汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會圖片）

汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會代表今日（5日）到九巴九龍灣車廠與管理層會面，要求加薪8%，並提出多項改善員工福利待遇要求，包括發放300元節日上班津貼等。

汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會在上月中致函資方，提出今年的加薪要求。勞資雙方今日就薪酬調整召開首次會議，工會在會上要求加薪8%，並要求發放節日上班津貼300元；增設站長、督察和派更通宵津貼等。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，提出8%加幅並非「獅子開大口」，工會早前進行的問卷調查結果顯示，約四分一會員工友提出相關加幅；又指明白公司面對鐵路競爭及經營成本等問題，但去年客量及收入上升，員工應可分享成果，工會願意與資方商討調整加幅，「一直以來要求加薪，都是有升有跌，8%是可以降的，視乎管理層可否釋出善意。」

他又指，今年在問卷調查中特別詢問員工開心指數，但以10分為滿分，只有約24%會員給予5分，顯示對管理層有所不滿，包括要求一名站長同時監察十多條路線運作、要求督察人員考取巴士駕駛執照等，冀資方正視問題。

工會亦提到，在縮減加班時數及在站長壓縮人手等措施的衝擊下，各職系工作條件持續惡化，加上日常生活物資價格不斷上漲，員工生活負擔持續加重。不少企業在經濟復甦的情況下，也準備加薪給員工，故十分期望資方今年能合理加薪，使員工得以減低生活壓力。

九巴：坦誠交流 期望達成共識

九巴指，九巴及龍運設恆常機制制定薪酬調整方案，會考慮和平衡所有相關因素，包括營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通漲水平，並參考政府及其他公營機構的指標，以提升員工的薪酬待遇。公司代表與兩個工會今日就薪酬調整方案會面，講述公司的營運狀況、挑戰及未來發展，並對工會提出的部分訴求作出回應，會繼續與工會及員工保持溝通，坦誠交流，期望達成共識。

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責任編輯：梁薾心

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