端午節2024｜4款常見端午粽熱量大比拼　推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良

▲ 4款常見端午粽熱量大比拼，推介4款消滯茶飲湯水KO消化不良。

【端午節2024/端午節/粽/糭/消滯茶】端午節將至，很多家庭都會吃粽應節，不過一隻粽的熱量可以很高，大人小朋友吃太多容易食滯，導致消化不良。TOPick整合營養師及中醫師意見，比拼4款粽的卡路里，並推介4款消滯茶飲、湯水，供各位爸媽參考。

4款常見端午粽熱量比拼

Nutri Life註冊營養師謝詠瑩（Gloria）曾分析市面4款常見粽子的熱量及脂肪，原來一隻普通的鹹肉糭，熱量已等於2碗半飯。

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營養師分享健康貼士

想吃得健康，Gloria分享了3個小貼士：

1. 減少正餐穀物攝取

粽的主要成份為糯米、綠豆，與飯麵同為高澱粉質食物。所以食了糭，當日正餐就要適量地減少其他澱粉質食物，以免血糖過高。

2. 減少當天其他油分攝取

粽加入了高脂的肥豬肉和鹹蛋黃。不過最重要是懂得拉上補下，少吃其他肥膩食物，或多做運動消耗。

3. 補充纖維

粽只含少量纖維，適宜配搭一至兩碗蔬菜進食，既飽肚，亦有助促進腸道健康。

建議進食分量：

鹹肉粽：若代替正餐的白飯，每次最多吃大半隻至一隻鹹肉粽。

裹蒸粽：每隻熱量已達1,000至1,400千卡，女士每天宜吃1/4隻，男士宜吃1/3隻。

冰粽：體積較小，也較低脂，適合要控制體重及關注心血管健康的人士。

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4款消滯茶飲湯水推介

少吃多滋味，多吃壞肚皮。若然吃粽後出現胃脹、消化不良的情況，不妨飲用消滯茶或湯水，緩解不適症狀。

註冊中醫師羅婉蘭推介了2款消滯茶，對付消化不良和腸胃問題。

1. 山楂麥芽陳皮茶

材料：

山楂 3錢

麥芽 5錢、

陳皮 １.5錢

羅漢果 半個

做法：把材料放入壺內，加水，用火煎20分鐘

功效：理氣消食，健脾化痰

2. 砂仁茶

材料：砂仁1錢

做法：開水浸泡10分鐘後飲用

功效：主治脾胃氣滯或中氣不足所致的消化不良症候，如胸膈脹滿，氣滯食積，嘔吐泄瀉，飲食少進；或脾胃虛弱，大便溏泄等。陰虛有熱人士不宜。

3. 簡易消滯茶

註冊中醫師張家穎曾向TOPick介紹一款簡易消滯茶，只需3種材料，做法簡單，更適合一家大細飲用。

材料：

山楂 3至6克

陳皮 2至3角

炒麥芽 10克

做法：以上材料加5碗水，煲15分鐘即可

功效：健胃消食、理氣化滯

注意事項：

多胃酸倒流人士不用山楂

哺乳期婦女忌用麥芽

4. 馬蹄穀芽麥芽粟米湯

湯水專家張佩芳（芳姐）曾在個人網誌分享一款湯水——馬蹄穀芽麥芽粟米湯。馬蹄中含有粗蛋白及澱粉等物質，能促進小朋友腸的蠕動，對幼兒食積及大便秘結有幫助。無花果亦有健脾消食、潤腸通便及降血脂的功效。

材料：

穀芽、麥芽 5錢

粟米 1支

馬蹄 6粒

無花果 3粒

做法：

將粟米去衣，連鬚洗淨切段

馬蹄去皮切片

把穀芽、麥芽浸洗

無花果切片

全部材料用5碗水煮1小時成2碗，即可供幼兒一天分服

功效：此湯有健脾胃、消積滯及去濕氣等作用，對幼兒出現消化不良，腹瀉、便秘、小便黃和口氣大等都有幫助。麥芽谷芽同用具有消食化滯、健脾開胃的功效。

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