的士服務｜有關的士司機投訴連升3年突破千宗　涉濫收車資或拒載等

▲ 運輸署去年接獲1,006宗性質較嚴重之的士司機相關投訴，較2021年和2022年分別增近1.17倍及近75.3%。（資料圖片）

本港的士服務長期遭市民詬病，運輸局今日（5日）書面回覆立法會議員吳傑莊質詢時指，運輸署去年接獲1,006宗有關的士司機投訴，包括濫收車資、拒載等，較2021年和2022年分別增近1.17倍及近75.3%；警方去年則曾就相關違例事項執法140次，亦較過去兩年增加。

的士相關投訴個案持續上升，運輸局指，運輸署去年接獲1,006宗性質較嚴重之的士司機相關投訴，較2021年的464宗和2022年的574宗，分別增近1.17倍及近75%。若按分類，各類投訴數字亦有升勢，其中去年340宗投訴涉濫收車費，按年增近1.24倍；389宗涉拒載或拒到指示地方，按年增近68%；兜路則有277宗，按年增45%。

至於執法情況，運輸局引述警務處資料稱，警方去年就性質較嚴重之的士司機違例事項執法140次，較2021年的49次和2022年的95次，分別增近1.86倍及近47.4%；就非法出租或取酬載客個案亦在過去3年採取約80次執法行動。而涉及的士交通意外宗數，在2021年至2023年分別有4,153宗、3,632宗及4,585宗。

局方說，知道社會十分關注非法出租或取酬載客活動及規管網約平台的意見，政府正檢視如何完善現有法例，更有效打擊有關非法活動；亦正研究如何規管網約平台，以期只有的士及持許可證的出租汽車可透過平台提供服務；又計劃於今年年中，就有關規管所涉及的政策和法律觀點，及其他地方的經驗研究所得的考慮要點，與立法會議員、業界及其他持份者溝通。在聽取持份者的意見後，會擬訂未來路向，以滿足市民對優質個人化點對點交通服務的需求。

局方又說，警務處會繼續打擊非法載客取酬活動，嚴肅跟進和調查公眾舉報的非法載客取酬活動，如有足夠證據，會對相關活動採取執法行動。

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責任編輯：梁薾心