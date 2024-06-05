《玩轉腦朋友2》公布粵語配音版陣容　飛起林二汶改由Ivy So仙氣聲演阿樂

▲ 《玩轉腦朋友2》公布粵語配音版陣容。

2015年，迪士尼與彼思動畫電影《玩轉腦朋友》（Inside Out）內阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎成為全球萬千觀眾最喜愛的「腦朋友」，更贏得奧斯卡和金球獎最佳動畫殊榮，全球票房高達8.58億美元，叫好叫座，被譽為迪士尼與彼思頂級代表作之一。

籌備9年，今集《玩轉腦朋友2》的女主角韋莉已13歲，隨之亦有多個全新情緒角色登場，分別是面對任何事都好焦慮的「阿焦」(Anxiety)、最鍾意羨慕人的「阿羨」(Envy)、出名厭世的「阿厭」(Ennui)、大大隻隻但又尷尷尬尬的「阿尷」(Embarrassment)，他們將會帶來怎樣翻天覆地的變化？而新舊「腦朋友」會在韋莉的成長產生什麼化學作用呢？

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而今日（6月5日）亦公布《玩轉腦朋友2》粵語配音版角色陣容，上次聲演阿樂的林二汶被飛起，改由COLLAR「顏值擔當」蘇雅琳（Ivy So）負責為阿樂獻聲。

至於其他「腦朋友」：王菀之（Ivana）聲演阿愁、蔣志光聲演阿驚、許紹雄聲演阿燥、楊詩敏（蝦頭）聲演阿憎，以及新來的「腦朋友」由黃正宜（阿正）聲演阿焦、鄧麗英聲演阿羨、張蔓姿Gigi聲演阿厭。

此外，同樣大大隻隻的魏浚笙（Jeffrey）聲演阿尷，這超新星人氣陣容列陣，將會令韋莉面對什麼情況? 他們又會把大腦總部變成怎樣?

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