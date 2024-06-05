城市景昔｜城市打卡裝置擴至鯉魚門　擴增實境圖像了解今昔香港

▲ 城市歷史打卡裝置擴至鯉魚門 擴增實境了解今昔香港（旅遊事務署提供）

文化創意旅遊項目「城市景昔」將於今日起擴展至鯉魚門6個指定地點，市民和旅客使用智能手機下載「城市景昔」手機應用程式，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，便可體驗由歷史照片或本地藝術家根據歷史資料創作的畫作拼湊成的歷史全景圖像，回顧香港的地理和環境變化，對比今昔。

6個新設的指定地點位於鯉魚門海濱各觀景台，市民和旅客沿著海濱漫步時，只要使用手機應用程式掃描「AR 時鐘」，猶如穿越到昔日的鯉魚門，細看鯉魚門在不同時代的面貌。六個「AR時鐘」分別記載了鯉魚門不同年代的歷史故事，涵蓋歷史及文化發展、海鮮業及石礦業發展、水上交通變化等主題，讓市民和旅客從歷史角度深度探索鯉魚門的人文風貌。6個鯉魚門地點位於鯉魚門休憩花園、三家村等，以了解昔日的海濱學校、萬機陶瓷廠、宇宙海鮮酒家。

朝聖港產片取景地 重溫經典電影片段

「城市景昔」亦在現時的指定地點加入電影元素，鼓勵市民和旅客在港產電影取景場地朝聖，現場重溫經典香港電影片段，感受電影拍攝時的光影瞬間。電影包括《龍虎風雲》、《新不了情》、《無間道III ：終極無間》、《梅艷芳》，以及剛奪得第42屆香港電影金像獎最佳電影的《毒舌大狀》，分別位於中環 皇后像廣場、油麻地 - 佐敦 彌敦道、中環 砵甸乍街、深水埗 大埔道。

「城市景昔」旅遊項目由旅遊事務署委託城大創意媒體學院研發及製作，把歷史全景圖像以3D建模，並利用擴增實景（AR）和多媒體技術，以光學追踪結合現場實境，加上動畫和音效，為市民和旅客提供全方位沉浸式遊覽體驗。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「香港無處不旅遊」，「城市景昔」讓市民和旅客利用手機應用程式體驗香港古今，項目涵蓋的指定地點遍佈中環、山頂、尖沙咀、深水埗、油麻地、佐敦和鯉魚門各區，稍後更擴展至大坑及九龍城，配合城市漫步和深度旅遊的新趨勢，並以智慧旅遊豐富旅客的旅遊體驗。

項目的藝術總監邵志飛教授指，「城市景昔」讓香港走在智慧旅遊發展的尖端，它是全球首個在城市環境中全面應用擴增實境的旅遊項目，讓旅客以科技感受城市的今昔變化。

「城市景昔」在2021年首次於中環、山頂、尖沙咀、深水埗、油麻地及佐敦的28個指定地點推出，這次除了擴展至鯉魚門外，同時升級手機應用程式的功能，包括為自拍功能加入濾鏡和短片錄製功能、歷史全景圖像的動畫升級至3D動畫等。「城市景昔」的指定地點包括。

「城市景昔」手機應用程式可於Apple App Store和Google Play免費下載，市民和旅客亦可透過「城市景昔」網站（cityintime.hk）遙距體驗，隨時隨地欣賞各個指定地點的今昔景觀。

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