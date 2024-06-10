明星瘦身丨簡淑兒遊布吉晒水著照「派糧」　Jessica靠兩大秘訣修出靚身段

▲ 簡淑兒於IG派福利！

34歲簡淑兒（Jessica）2022年6月離開TVB，曾效力HOYTV拍攝節目《離鄉別井的故事》，之後更往泰國參加「藍帶」麵包課程，簡淑兒似乎對泰國情有獨鍾，近日她於泰國旅行兼於社交網晒出置身泳邊的水着照。

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網民：終於出糧

身穿橙白波點泳衣的簡淑兒於泳池邊擺出多個甫士，並寫道：「Officially in love with Phuket」，雖然簡淑兒身材不算澎湃，惟勝在夠勻稱。

好友鄺潔楹、余思霆及朱智賢均留言大讚，連網民也留言：「依然係滿滿嘅少女味」、「好正」、「終於出糧」以及「派糧啦？」，惟有網民嫌簡淑兒太瘦。

另外，有網民問道：「大力呢？」，由於男友麥大力於社交網透露身在澳門，故這輯靚相非「男友視角」系列！

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明確修身目標

說到鋼條身型之育成，簡淑兒曾於TOPick訪問透露從運動及飲食方面著手，一星期做足5日gym，每次做兩小時，體脂亦由當初18%減掉8%，降至10%，不過她強調不可操之過急。

她分享說：「起初每星期做1日gym，之後慢慢遞增，變成每星期做2日、3日或4日；飲食方面也循序漸進，先行早餐改吃麥片，當慢慢適應過後，午餐也吃得清淡，以清蒸及白烚烹調方式為主。」

而此種方法可避免體型打回原型，簡淑兒說：「我發覺不少人訂下1個月減多少磅的目標，雖然成功減磅，但很快會反彈。如果你不視之為目標，將運動變成一個生活習慣的話，就可以維持很久，而且亦不會覺得辛苦。」

至於飲食方面，簡淑兒也以清淡為主，惟每餐要吸收足夠蛋白質：「主要食雞和魚，另外要減少調味料及食油，可以用少許鹽及胡椒粉調味。」

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