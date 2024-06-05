日本舞團丨Avantgardey首間香港限定店登場　6位成員商場大跳《今期流行》

▲ Avantgardey 6位成員現身（曾耀輝攝）

風靡全球的日本女子舞蹈團 Avantgardey，早前在香港拍攝《打雀英雄傳》舞蹈短片，影片一出即成為熱話，今年7月更會在亞洲國際博覽館舉辦首個表演會。

今日Avantgardey的六位成員Seira、Nona、Sono、Pani、Nagano和Kohana再來港，現身海外首個期間限定店，於又一城舉辦簽名會，更表演《今期流行》和《打雀英雄傳》兩隻舞蹈，熱爆全場！

▲ 以麻雀中的「十三么」作為主題展覽的靈感。（攝影：傅承嘉）

是次在又一城舉辦的海外首個期間限定店設計充滿心思，以《打雀英雄傳》舞蹈為靈感，取名《十三么》，入口擺放了Avantgardey十三么麻將圖案燈箱，場內布滿組合風格的特色裝置。

▲ Avantgardey 6位成員現身又一城大跳招牌舞（攝影：傅承嘉）

燈箱後面設有全球首度登場3米高的Avantgardey充氣木芥子。在日本，木芥子代表豐富的文化底蘊、是心靈的依託、象徵著強韌的生命力，極具特色！

▲ 有著19成員的打卡位。（攝影：傅承嘉）

此外，場內亦設有「達摩舞台」，17隻首次亮相的Avantgardey達摩毛公仔代表全體成員，整齊排列在螢光舞台上，如把表演搬到特別的迷幻舞台，現代的燈光與傳統的達摩公仔巧妙結合，最適合打卡。

Avantgardey無限鏡燈箱則透過不同色調的燈，營造出迷人夢幻的氛圍，璀璨的光芒把成員們的映象無限延伸。期間限定店亦會有Avantgardey全體成員的巨型照片，讓粉絲們有機會與Avantgardey合照，留下珍貴的回憶。

▲ 有著19成員的打卡位。（攝影：傅承嘉）

即日開放予公眾參觀的期間限定店，發售近百款特別設計的全球獨家新產品，當中包括場內首次亮相的Avantgardey達摩毛公仔、杯墊、涼鞋、鎖匙扣、行李箱等等，粉絲必備。

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