刑恐子女｜涉揚言斬死17歲子刀架女頸　五旬父認刑恐等罪候判

▲ 父持刀揚言殺子及刀架女兒頸，今於區院承認刑恐等罪候判。資料圖片

50歲父涉在秀茂坪家中持雙刀揚言要斬死17歲兒子，警員到場後把刀架於11歲女兒頸上，威脅若警員入門便殺死女兒。涉案無業父今（5日）在區域法院承認刑事恐嚇及管有攻擊性武器等4罪，還押至6月18日判刑，以候精神及背景報告。

無業被告N.Y.C（50歲），承認於2023年4月30日，在秀茂坪某住宅單位，威脅男子X及女童Y會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚；及同日同地管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀；及非法地禁錮女童Y。

案情指，被告夫婦與兒子X及女童Y同住案發單位。案發日早上11時許，被告妻子上班，被告和兩名子女在家。被告與妻子通電話時因金錢問題爭執，其後指示兒子X替他列印文件，X照辦後將自己反鎖在浴室內，並將被告的要求告知母親。

被告發現後大力拍門及揚言要斬死X，X因害怕而報警。女童Y看見被告到廚房取出2把刀，持刀擊打浴室門約4分鐘。警方到場後，被告拒絕開單位鐵閘，Y欲開門但被告不允，並恐嚇Y開門會先死。警方其後破開鐵閘，被告見狀把刀架在Y頸上，威脅稱會殺死Y，被告最終被施放胡椒噴霧制服。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5