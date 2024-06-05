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刑恐子女｜涉揚言斬死17歲子刀架女頸　五旬父認刑恐等罪候判

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 12 分鐘前

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父持刀揚言殺子及刀架女兒頸，今於區院承認刑恐等罪候判。資料圖片

50歲父涉在秀茂坪家中持雙刀揚言要斬死17歲兒子，警員到場後把刀架於11歲女兒頸上，威脅若警員入門便殺死女兒。涉案無業父今（5日）在區域法院承認刑事恐嚇及管有攻擊性武器等4罪，還押至6月18日判刑，以候精神及背景報告。

無業被告N.Y.C（50歲），承認於2023年4月30日，在秀茂坪某住宅單位，威脅男子X及女童Y會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚；及同日同地管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀；及非法地禁錮女童Y。

案情指，被告夫婦與兒子X及女童Y同住案發單位。案發日早上11時許，被告妻子上班，被告和兩名子女在家。被告與妻子通電話時因金錢問題爭執，其後指示兒子X替他列印文件，X照辦後將自己反鎖在浴室內，並將被告的要求告知母親。

被告發現後大力拍門及揚言要斬死X，X因害怕而報警。女童Y看見被告到廚房取出2把刀，持刀擊打浴室門約4分鐘。警方到場後，被告拒絕開單位鐵閘，Y欲開門但被告不允，並恐嚇Y開門會先死。警方其後破開鐵閘，被告見狀把刀架在Y頸上，威脅稱會殺死Y，被告最終被施放胡椒噴霧制服。

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秀茂坪 罪案 社會矛盾 恐嚇

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