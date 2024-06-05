交通意外︱綠的撞倒8歲女孩不顧而去　司機4日後自首涉犯多條罪

▲ 警方交代案情。（曾秋文攝）

警方拘捕一名男子，涉嫌交通意外後不顧而去。

涉及6月1日駕駛一輛新界的士，於上水一路口衝紅燈，再撞到一名8歲女孩且不顧而去。

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8歲女孩受驚送院

大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒今日（5日）交代案情，指6月1日早上11時許，一輛新界的士沿寶石湖路與馬會道迴旋處方向行駛，的士涉嫌違反道路交通標誌和衝紅燈，當的士駛至行人過路處時，正值綠燈仍直衝，撞飛一名正在橫過馬路的8歲女童，的士意外後沒有停車，即駛離現場。

女童當日送往北區醫院接受治療，同日出院，傷勢包括手腳和額頭擦傷和有瘀傷，並且撞脫一隻牙。

案件初步調查後，得悉涉案的士使用假牌，交重案組接手跟進。經深入調查後，確定肇事的士在案發時套上不屬於該車的車牌，探員翻查大量閉路電視錄影片段，在昨日(4日)晚上在上水粉嶺圍停車場發現肇事的士，該車是沒有登記的車輛，其後追查到司機身分。

至今日(5日)凌晨，一名姓蔡(56歲)報稱商人的男子，到上水警署自首，他涉嫌「危險駕駛」、「發生意外後沒有停車」、「駕駛沒有登記車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「使用虛假文書」，現正被扣留調查。

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