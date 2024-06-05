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高鐵卧鋪｜西九站往京首航開售10分鐘內一度售罄　下午系統顯示僅餘14席

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高鐵西九站往北京卧鋪6月15日首航班次，開售10分鐘內一度售罄，下午系統顯示僅餘14席（港鐵圖片）

高鐵香港段本月15日起逢周五至周一，新增來往西九龍站與北京西、上海虹橋的動臥列車通宵班次，分別設二等座，動臥上鋪及動臥下鋪，車票今日（5日）中午12時正式開售。

TOPick瀏覽12306綫上票務平台，發現開售10分鐘內，下周六（15日）香港前往北京動臥車票顯示為「無票」，二等座仍然顯示「有票」。

及至下午5時許，系統顯示下周六香港前往北京動臥車票僅餘14席，二等座有車票出售；下周日（16日）兩者均有充裕座位。至於下周六香港前往上海虹橋的動臥僅餘9席，高級動臥僅剩「候補」位置，二等座有車票出售；下周日動臥只剩1座。

香港西九龍前往上海首班「夜發朝至」列車將於晚上7時49分出發，翌日6時45分抵達；成人二等座682港元，動臥上、下鋪介乎878至1,141；高級動臥上、下鋪介乎1,613至2,128港元。

前往北京列車將於傍晚6時24分出發，翌日6時53分抵達；最平二等座成人票價937港元；動臥上、下鋪介乎1,031至1,448港元。

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