  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (四) 11:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蝨患危機丨單親港媽淘寶飯枱送床蝨　專家：9成淘寶木傢俬有蟲卵

健康資訊

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

單親港媽淘寶飯枱送「床蝨」，哭訴床蝨短時間蔓延一屋。

【淘寶/床蝨/飯枱/床褥】淘寶買傢俱送床蝨? 為了省錢，愈來愈多香港人淘寶買傢俬，不過近日有一名港媽卻於網上大呻其淘寶買餐枱「送咗床蝨」的可怕經歷，指家中現時到處有床蝨蹤影，仔仔更成為重點「被咬」對象，心痛不已的她遂因此求助網民滅蝨方法。有專家便曾指過去每日均接獲20至30個查詢電話，家中的傢俬出現害蟲或木蝨，有9成均是在淘寶訂購的。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

身為單親媽媽的女事主社交平台上發文講述事件，指因為想「慳錢」上個月於淘寶買餐枱，豈料卻成為惡夢的開端，因為發現「taobao免費送咗床蝨」，令她大受驚嚇。現在床蝨除了入侵屋企，仔仔更慘成床蝨攻擊對象，令她大表心痛。她指已經將床褥、飯枱扔棄，惟仍然不能成功將床蝨趕走，因此遂求助網民滅蝨方法。

冇諗過慳錢可以搞到咁。依家個仔仔身體睇到好多床蝨咬過佢。


9成都會有蝨蟲！

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時表示，曾每日接獲20至30個查詢電話，指家中的傢俬出現害蟲或木蝨，當中部分的傢俬，均是在淘寶訂購的，他形容：

雖然在港訂購的傢俬都係喺大陸做，但淘寶購買的傢俬，9成都會有蝨蟲！

他解釋，內地傢俬特別多蟲原因如下：

點擊圖片放大
+5
+4

任永強呼籲市民「淘傢俬」前要三思：

在淘寶買傢俬之前要諗清楚，是否要把蝨蟲危機放在身邊！

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 任永強 滅蟲 淘寶

最高瀏覽

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
急症室最長等候時間（06月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間04:05）