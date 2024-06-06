蝨患危機丨單親港媽淘寶飯枱送床蝨　專家：9成淘寶木傢俬有蟲卵

▲ 單親港媽淘寶飯枱送「床蝨」，哭訴床蝨短時間蔓延一屋。

【淘寶/床蝨/飯枱/床褥】淘寶買傢俱送床蝨? 為了省錢，愈來愈多香港人淘寶買傢俬，不過近日有一名港媽卻於網上大呻其淘寶買餐枱「送咗床蝨」的可怕經歷，指家中現時到處有床蝨蹤影，仔仔更成為重點「被咬」對象，心痛不已的她遂因此求助網民滅蝨方法。有專家便曾指過去每日均接獲20至30個查詢電話，家中的傢俬出現害蟲或木蝨，有9成均是在淘寶訂購的。

最新影片：

身為單親媽媽的女事主社交平台上發文講述事件，指因為想「慳錢」上個月於淘寶買餐枱，豈料卻成為惡夢的開端，因為發現「taobao免費送咗床蝨」，令她大受驚嚇。現在床蝨除了入侵屋企，仔仔更慘成床蝨攻擊對象，令她大表心痛。她指已經將床褥、飯枱扔棄，惟仍然不能成功將床蝨趕走，因此遂求助網民滅蝨方法。

冇諗過慳錢可以搞到咁。依家個仔仔身體睇到好多床蝨咬過佢。



9成都會有蝨蟲！

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受TOPick訪問時表示，曾每日接獲20至30個查詢電話，指家中的傢俬出現害蟲或木蝨，當中部分的傢俬，均是在淘寶訂購的，他形容：

雖然在港訂購的傢俬都係喺大陸做，但淘寶購買的傢俬，9成都會有蝨蟲！

他解釋，內地傢俬特別多蟲原因如下：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

任永強呼籲市民「淘傢俬」前要三思：

在淘寶買傢俬之前要諗清楚，是否要把蝨蟲危機放在身邊！

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5