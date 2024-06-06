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鄰居失散︱網民盼報恩尋35年前好鄰居　家住大埔運頭塘幫幫手

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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網民盼報恩尋35年前好鄰居，家住大埔運頭塘幫幫手。

【人情味／大埔運頭塘邨／尋人】香港地出名人情味濃，年少時受過好人恩惠，之後卻失散。人海茫茫，應如何尋人報恩？

有網民於大埔TAI PO fb社交群組發帖，希望尋找鄧老先生夫婦，他們很大機會居於大埔運頭塘邨運臨樓，一個低層二人單位。

網民Apple 約於35年前，居於沙田圓洲角，當時只有約5歲。她憶述，有一位鄰居當時對她非常愛錫，視為親生女一樣，後來一場火燭，他們失散，只知道鄰居鄧家搬往大埔運頭塘邨運臨樓。

鄧生和鄧太夫婦，現在應該約80歲，當時在內地應有子女，鄧先生約5呎7寸高，中等身材，黑黑實實，從事地盤工作，鄧太太約5尺3吋，小肥胖。

Apple 稱，現在好想找回鄧先生夫婦，跟他們見面相聚。

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網民有話說：

你試下去區議員辦事處留名留電話，佢地有時搞旅行或派物品，可能有資料

運臨樓保安員幫到你，有啲保安員收料好勁

真的識得報恩啊！

長者未必上網或腦退化

大埔區議員余智榮稱，找到一個街訪話，認識一位老人家姓鄧約80歲、住運臨樓、以前住沙田。（曾秋文攝）

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