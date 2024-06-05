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學童自殺｜三層應急機制首4個月轉介168宗個案予公院精神科　教育局：機制運作暢順

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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教育局局長蔡若蓮形容機制運作暢順。（資料圖片）

學生輕生問題備受關注，自去年12月在全港中學推行的三層應急機制，早前宣布延長至今年底。教育局局長蔡若蓮今日（5日）表示，截至3月，公立醫院精神科則接獲168宗校長轉介個案，其中3%歸類為「緊急個案」，「半緊急個案」則佔4成，推算分別約涉及5宗及67宗個案；另有67宗轉介予非政府機構（NGO）組成的外援隊跟進；第二及第三層機制合共轉介237宗個案，形容機制運作暢順。

蔡若蓮在立法會大會回應議員質詢，透露在第三層應急機制方面，中學校長可轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科，醫管局亦設專為校長而設的電話諮詢熱線。醫管局截至3月共接獲168宗校長轉介個案及75宗校長電話查詢，轉介個案當中，經分流及甄別後，約3%歸類為需優先處理的「第一優先」（即緊急）個案，「第二優先」（即半緊急）個案則約佔4成，其餘為穩定類別或已接受醫管局精神科服務跟進的個案。

至於第二層應急機制，由社署委託5間NGO組成的「校外支援網絡隊伍」，截至3月共接獲69宗轉介個案，包括與有關學生接觸，並透過個人、小組或線上形式，為學生提供評估、支援和輔導等應急介入服務，亦會因應個別學生的需要轉介其他服務，例如綜合家庭服務、精神健康綜合社區中心及綜合青少年服務中心等。教育局亦與社署合作，安排外援隊由2月起到訪約150間中學，舉辦精神健康活動，提升學生對精神健康的意識，以及加強他們的適應能力和求助意識。

蔡若蓮形容，學校人員對學生精神健康意識普遍提升，能有效及早識別和支援有較高風險的學生，而第二及第三層應急機制均運作暢順，能夠為有需要學生給予適時和適切輔導或治療，政府會密切檢視機制的運作情況，並會委聘顧問評估機制成效。

社福界立法會議員狄志遠關注，衞生署學生健康服務中心於2022/23學年收集33萬名到訪中小學生的自評問卷，顯示1.3%學生在過去12個月內曾試圖輕生，建議政府可考慮採用個案經理模式，跟進高危學生情況。蔡若蓮回應表示，任何加強保護學生的措施都會全盤考慮，又指現時教師面對表現異常的學生，均會密切觀察和適當介入，有需要時由校本心理學家及社工等支援。

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