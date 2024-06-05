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職業生涯規劃和資訊素養｜佛教黃焯菴小學同學走入經濟日報印刷廠 親睹報紙雜誌印刷流程

升學教育

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

佛教黃焯菴小學同學走入經濟日報印刷廠參觀。

究竟報紙、雜誌是如何出版？印刷廠這個古老的行業，是如何從活字印刷轉型到全自動化機器印刷？佛教黃焯菴小學的同學走入香港經濟日報集團旗下的泰業印刷廠，聽主播親身分享傳媒的工作外，還實地參觀學習雜誌、報紙印刷的流程。

講起印刷廠，同學仔的認知產房内充斥轟隆隆的聲音，堆滿廢紙等，走入香港經濟日報集團旗下的泰業印刷廠，同學發現如今的印刷廠早已踏入現代化，有些同學見到一份份雜誌快速印刷、再自動包裝，都驚呼不已。

佛教黃焯菴小學同學走入經濟日報印刷廠參觀。

體驗活動共分為兩個環節，同學們參觀首先聽《香港經濟日報》集團資深主播介紹傳媒的工作，包括文字記者、攝影記者及電視台記者的工作區別，了解不同記者的工作内容及行内術語，加強對職業生涯規劃的認知。

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第二部分是參觀環節，佛教黃焯菴小學的學生在印刷廠的導賞員帶領下，理解印刷廠每個設備的用處，從中了解一份報紙、一本雜誌的從排版、印刷的過程和原理，當中更有同學對設備產生了興趣，提出對設備使用的問題。為了令每個同學都聽清楚導賞員，TOPick新聞更增購了專業導游講解耳機，令同學聽得更清楚，更專注，更投入。

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泰業印刷有限公司為香港經濟日報集團旗下印刷公司，提供專業快捷一站式印刷服務，由1989年開始投入服務，現為香港最大雜誌期刋印刷商之一。

《香港經濟日報集團》到校服務

《香港經濟日報》現時推出參觀及到校服務講座，適用於學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生職業生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

聯絡電郵：topick.mktg@hket.com

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中小學教育 編輯 記者 佛教黃焯菴小學 攝影 香港經濟日報

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