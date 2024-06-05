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公務員加薪｜楊何蓓茵：財赤下不可能達淨指標加幅　華員會：低層公務員對加幅尤其失望

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

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楊何蓓茵今日早上，與四個公務員中央評議會職方代表會面。(楊何蓓茵fb圖片)

行政長官會同行政會議昨日提出公務員加薪方案，即低層、中層、高層薪金級別以及首長級公務員的薪酬劃一上調3%，低於薪酬趨勢淨指標。公務員事務局局長楊何蓓茵指，政府面對財政赤字，現實上不可能達致薪酬趨勢淨指標的加幅，現時3%加幅已能保障公務員的購買力，讓其分享實質經濟增長成果。

楊何蓓茵在社交媒體透露，今日早上，與四個公務員中央評議會職方代表會面，聽取職方代表對方案的意見。她在會上強調，會將職方今日表達的全部意見轉達予行會，讓行會就薪酬調整方案作最後決定，會爭取在立法會7月中休會前，就方案提交財務委員會審議。

有份出席會面的包括華員會秘書長蔡冠龍，他在會後說，高中低層公務員對加薪幅度感到失望，尤其低層公務員，其薪酬趨勢淨指標為5.47%，現時方案只有3%，期望落差大，雖然方案可能追到通脹，但無助提升生活水平，工會晚上會再開會商討，之後再向局方提出反建議。他稱，明白政府需考慮香港經濟狀況作出調整，但現時公務員職位空缺達2萬個，現職公務員作量增加不少，加薪幅度或會減低入職吸引力。

楊何蓓茵指，理解低層公務員因為今年的淨指標較高，希望加幅亦較高，但平衡各因素後，現時提出的方案較切合今年的情況。她指，政府一直體察基層公務員，在過去進行了薪酬趨勢調查的31年中，如行會的最終調薪決定與薪酬趨勢淨指標相同，而低層的淨指標又比中層低的話，行會都採取了「低跟中」的做法 (低層公務員的加幅跟隨中層公務員的加幅)，採「低跟中」的年份有18年。她指：

粗略計算過，低層公務員在『低跟中』的做法下，比起跟從淨指標加薪，在這18年來累計加幅增加了15%。我們相信，現時低層的薪酬與私營機構相若工作人員的薪酬仍然相若。

蔡冠龍說：

『低跟中』了幾十年，結果在2015年薪酬水平調查發覺低層公務員的薪酬水平，比私人公司低，如果沒有『低跟中』，大家可以想像低的程度有多誇張。

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