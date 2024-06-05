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性感女神丨高海寧幫父母彌補小遺憾　高Ling與媽媽如餅印

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

高海寧安排父母補拍婚照彌補遺憾。

近期人氣急高海寧（高Ling）獲「英皇龍虎豹」容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）邀請當她們主持的旅遊節目《因為是朋友呀2》嘉賓。

高Ling早前日在IG分享與「龍虎豹」的合照外，同時高Ling的媽媽也有一同上鏡，高媽媽保養得很好，網民更拍高Ling母女十足餅印般。

性感女神丨高Ling擁好身材被標籤壞女人　高海寧30歲後醒覺為自己而活【多圖】

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高海寧彌補父母遺憾

在今日（6月5日），高Ling更上載父母照片，相中二人補拍婚照。原來高Ling一直有 個「小心願」，就是父母沒求過婚、拍過婚照。

這位乖女為彌補兩老的遺憾，眾人先瞞着高媽媽，齊齊去到馬來西亞檳城後，高爸爸再拿着花束苟喜現身求婚，阿Sa和阿嬌還充當指導，教高爸爸高媽媽影親密合照。

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高Ling在個人IG表示感謝霍汶希（Mani）邀請她拍此節目，同時多謝祖兒、阿Sa及阿嬌幫忙，寫道：

一直想幫爸爸媽媽補拍婚紗照
這個小小心願終於達成了🥳
感謝Mani邀請拍攝 #因為是朋友呀2
才能借機促成了這樁美事
Joey、阿Sa、阿嬌幫我媽媽化美美的妝
她們還負責教我爸媽擺pose
照片是我自己拍的唷📸
主要是因為爸媽面對我相對比較放鬆啦😄
原來世間真的有「夫妻相」這一說
那不然真的解釋不了他倆的表情是如何保持高度一致的
hahahhahaha～ 😂😂😂

一整天的粉紅泡泡🫧瀰漫在空氣中
最窩心的愛情 不過如此
不離不棄 堅守彼此
一步一步 牽著手慢慢走
不經意間 已一世
願我們都能遇到靈魂契合的soulmate ☺️

特別感謝 @kevyiu 特意為媽媽量身定制的婚紗裙
媽媽超喜歡💕😘

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