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飲食攻略︱40歲後抗衰老餐單　醫生推介18款食物護心血管防失智

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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醫生推介40歲後抗衰老餐單。

【抗衰老／營養素／老化】隨著年齡增長，補充充足營養素尤其重要。台灣有內科專科醫生曾分享40歲後必備的4種營養素，另推介了18款食物，以維持皮膚健康，提升精神及免疫力，更有預防失智之效。

台灣內科專科醫生傅裕翔曾分享，身體的營養素隨著年紀增長智一直流失，如沒有適當補充，容易出現貧血、容易疲倦、健忘、食慾不佳、頭暈等小毛病，長遠恐會釀成大問題。

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傅裕翔分享，40歲後必備鈣、維他命D、鐵，以及維他命B12共4種營養素，並表示可透過日常飲食來攝取。點擊下圖看18種推介食物：

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他表示，缺乏鈣質可引致骨質疏鬆、牙齒提早掉落，以及失眠、心悸等問題；而維他命D有助抗發炎、促進骨骼、牙齒健康，多曬太陽更可助吸收維他命D；至於鐵質影響造血功能，若經常貧血、疲倦嗜睡、臉色蒼白、頭暈，可能就是身體缺乏鐵質的警號；最後是屬於「水溶性維他命」的維他命B12，需要不斷補充，有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力。

5大卵巢抗衰老必吃營養素

女士要養生，尤其要注重卵巢保養。台灣營養師高敏敏就曾推介，多補充5大營養素，可助延緩卵巢衰老速度。

高敏敏表示，現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題包括月經絮亂、難以懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。因此，提早抗衰老非常重要，她並分享了5大卵巢抗衰老必吃營養素，以及1款食物：

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