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TOPick會員有獎｜送你Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊15粒裝 價值$198（200份）

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發布時間： 2024/06/05 19:29

最後更新： 2024/06/06 12:29

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Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊

曾有研究指出香港有7成人有失眠問題，唔想晚晚眼光光到天光？就要有個助眠好幫手，幫你「先放鬆，後甜睡」！由歐洲4大藥廠之一STADA研發嘅「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」，產自法國，以天然草本成分薰衣草精油同紫冠西番蓮，結合褪黑素及維他命B6組合成獨特雙層膠囊。幫助於睡前放鬆、減低焦慮、令人自然感到睡意，更容易入睡。維持整晚優質深層睡眠同時減疲倦，瞓醒更精神及有活力。加上成分並冇藥性，亦唔會依賴同頭暈，可以安心服用，每晚臨瞓前食一粒，包你一覺瞓天光！

TOPick新聞送出「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊15粒裝 (價值$198)（200份）」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法!

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

 

 

條款及細則：

截止日期：2024年6月13日(星期四)(23:59)
公佈得獎：2024年6月17日(星期一)
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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