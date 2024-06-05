TOPick會員有獎｜送你Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊15粒裝 價值$198（200份）

Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊

曾有研究指出香港有7成人有失眠問題，唔想晚晚眼光光到天光？就要有個助眠好幫手，幫你「先放鬆，後甜睡」！由歐洲4大藥廠之一STADA研發嘅「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊」，產自法國，以天然草本成分薰衣草精油同紫冠西番蓮，結合褪黑素及維他命B6組合成獨特雙層膠囊。幫助於睡前放鬆、減低焦慮、令人自然感到睡意，更容易入睡。維持整晚優質深層睡眠同時減疲倦，瞓醒更精神及有活力。加上成分並冇藥性，亦唔會依賴同頭暈，可以安心服用，每晚臨瞓前食一粒，包你一覺瞓天光！

TOPick新聞送出「Lunestil®樂夢甜™雙層睡眠膠囊15粒裝 ( 價值$198)（200份）」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法!

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條款及細則：

截止日期：2024年6月13日(星期四)(23:59)

公佈得獎：2024年6月17日(星期一)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

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