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移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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吳日言的女兒獲派第8志願，失落心儀學校，決定帶3子女赴英升學。

【星二代/BNO/英國升學/移民英國/小一統一派位】不少家長為子女派位一事費神兼傷腦筋，派得好當然開心，失落心儀學校，當刻就要部署叩門等等，著實為了升學大人細路壓力不少！今日6月5日是小一統一派位的大日子（俗稱大抽奬），吳日言（Yan）在社交平台分享女兒獲派第8志願，表示香港教育制度並不好受，喊住不捨決意舉家移英繼續升學。

Yan透露升學壓力不少。（Ig圖片）

移民英國｜吳日言女兒失落心儀學校

2024年度小一統一派位結果在6月5日揭盅。教育局公布，本年度約共1.9萬人參加小一統一派位，約1.6萬人獲派首三志願學校，整體滿意率達92.2%。星媽吳日言在IG分享道，即使小一派位的整體滿意率獲創新高，女兒卻被獲派第8志願，失落心儀學校。她稱知道結果後，由當初很大壓力，都變為鬆一口氣，並喜極而泣説︰「Bea問我係咪唔開心，我話呢啲係開心嘅眼淚。」因為Yan已為女兒選擇了另一條路，為3子女接受更好的教育。

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移民英國｜香港教育制度並不好受

2016年與拍拖17年的男友Barry結婚，先後誕下大女Beatrice及二仔Zayden​，上月20日Yan再誕下幼子。Yan透露升學壓力不是小一派位才開始，其實打從幼兒園已開始，既要教小朋友面試技巧，又要漁翁撒網部署安排學校，直到收到幼稚園offer，過程並不好受。到了K3時候，功課多又要面對升小的課題，「真係唔想又去求情、寫信、叩門喇！」考到心儀學校固然好，派得不好的話就要另覓出路。

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英國升學｜吳日言一家五口移民英國

Yan與老公去年曾到英國視察環境，早已為日後升學鋪路。趁今日小學派位大抽獎揭盅，終於宣布舉家移民英國，子女並於今年9月正式入學。不過她亦落淚大表不捨：「始終有3個小朋友，希望佢哋有更好嘅教育，我好有信心小朋友會好快適應，反而擔心嘅係我哋兩公婆，要面對一打三、起居飲食、社交、氣候……今日呢一滴眼淚，當中有不捨亦有期待，為了下一代，我一定可以做到。」她表示由於夫妻倆在香港有餐飲業務，到時可能要辛苦老公往來香港與英國，而Yan則專心擔任全職媽媽，照顧3名年幼的小朋友。

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