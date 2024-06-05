的士車隊｜須提供至少兩種電子支付方式　運輸署將推專頁列車隊網頁

▲ 運輸署共收到15份的士車隊牌照申請，預計7月內公布結果。（資料圖片）

政府去年7月宣布引入的士車隊制度，以提升業界服務質素，截至上月31日共收到15份申請，預計7月內公布結果。運輸局今日（5日）書面回覆立法會議員梁熙提問時指，運輸署會要求所有車隊的士須提供至少兩種電子支付方式等。

運輸局稱，的士車隊牌照的持有人須在其牌照有效期內維持適當且具效率的車隊服務，致令運輸署署長滿意，這包括但不限於在維持服務時，須遵從法定要求、車隊牌照的條款及條件，及署長依法給予的指示。運輸署會密切監察的士車隊的營運，並對車隊持牌人的表現作中期評估，在決定是否批給延長牌照期的申請時，會考慮中期評估的結果。

而在牌照期內，如署長有理由相信車隊持牌人未有維持適當且具效率的車隊服務，可隨時委派公職人員進行研訊。如研訊確定車隊持牌人的表現未達標準，署長可對其施加懲罰，包括取消其車隊牌照、暫時吊銷其車隊牌照一段期間、更改其車隊牌照，例如有關牌照期或車隊旗下營運之的士數目，及/或取消或暫時吊銷個別車隊的士之車隊的士證明書，即有關車隊的士不得在車隊旗下營運。

局方續稱，運輸署會透過牌照條件要求所有車隊的士必須提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼的支付方式，以便利乘客繳付車費。的士車隊可為業界起帶頭和示範作用，有助進一步鼓勵更多的士司機引入電子支付方式，讓乘客在繳付車費時有更多選擇。

另要求車隊持牌人必須提供手機程式、網頁和電話熱線，供乘客預約車隊的士；運輸署亦會推出一個專頁，列出各個車隊的網頁或二維碼連結，以便乘客可一站式搜索不同的士車隊的預約方法。

此外，根據牌照條件，車隊持牌人必須在牌照期內開放及分享有關的數據，包括但不限於每部車隊的士的實時位置、車輛類型及每部車隊的士的營運狀況，以便第三方開發商製作第三方平台，例如格價平台，方便乘客比較不同車隊的士的收費。

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責任編輯：梁薾心