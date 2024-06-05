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長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年

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發布時間： 1 小時前

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有外國研究指出，40歲起養成8大生活習慣，可助延壽24年。

【長壽／延壽／長壽之道／延年益壽】隨著科學發展，現今人類愈來愈長壽。想延長壽命也有健康體魄？有美國研究就指出，若從40歲起養成8大生活習慣，便能延壽24年。而即使已年過50、60歲，專家也指出，只要能作微小改變，便能有助延年益壽。

美國營養學會（American Society for Nutrition）在2023年發表一項牽涉70萬人、歷時10年的問卷調查研究指出，養成8種生活習慣，將顯著降低死亡風險。專家指出，若在40歲時養成8大健康生活習慣，便能延壽24年。

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而倘若50歲開始也可多活21年；而如果60歲才養成這些習慣，仍可增加近18年壽命。不過作者強調這是觀察性研究，只能顯示出生活習慣與死亡風險的關聯性，無法證明是否存在因果關係。

點擊下圖睇8大延壽生活習慣：

點擊圖片放大
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研究團隊也對比了排除糖尿病、中風、高膽固醇及癌症患者的數據，結果並無不同，因此她建議慢性病患者亦可開始養成這些良好生活習慣，同樣會有幫助。

專家指出，若無法一次做齊8種生活習慣，每個只做一點點都有幫助，而且越早開始越好，同時永遠不會嫌太遲：

就算只是做一些小改變也有效果，而且並不困難，一般人都能做到！

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