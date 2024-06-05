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《蟻俠》女主角伊雲祖蓮莉莉宣布息影　「黃蜂女」：今日活出真我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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伊雲祖蓮莉莉宣布息影。

在Marvel電影《蟻俠》（Ant-Man）系列、《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）飾演「黃蜂女」（Wasp）的44歲女星伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly），在昨日於個人IG突然宣布息影。

這位來自加拿大女星在IG發文：「我今日活出真我，心中充滿喜悅同滿足。感謝神，我為恩典感到感恩。離開世人追逐的名與利，有時都幾得人驚，但佛法將恐懼轉換成滿足。」

不過她同時補充：「有朝一日我可能會回歸荷里活，但，此刻，我搵到我屬於的地方。新一個季節來臨，我準備好……而我好快樂。」

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之前曾經息影

2004年憑參演人氣電視劇《迷》（Lost）成名的伊雲祖蓮其實不是首次息影，她在2011年與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合作電影《鐵甲鋼拳》（Real Steel）後，決心離開荷里活專心寫作工作，並照顧當時初出生的孩子。

然而，專心照顧家庭的她 ，2013年因被《魔戒》（The Lord of the Rings）電影系列導演彼得積遜（Peter Jackson）誠邀打動，在《哈比人》（The Hobbit）系列飾演精靈陶烈兒（Tauriel），令本是《魔戒》小說迷的她重燃拍戲的興趣，復出幕前。

在《蟻俠》演「黃蜂女」創事業另一高峰。在去年《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）首映禮上，她更表示希望MARVEL可以拍攝一部「黃蜂女」獨立電影，可惜《量子狂熱》口碑及票房欠佳。

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