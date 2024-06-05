港大校政風波｜張翔開腔直斥暫任副校事件違反既定程序、動搖港大百年基石　「必須尋求解決之道」

▲ 港大校長張翔今（5日）出席活動時未有回應記者提問便離開。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，港大校委會上周二（5月28日）突審議多名暫任副校長安排後，港大校長張翔今（5日）首度開腔回應事件。他指有關人選建議並非由他提出，事前亦無諮詢其意見，形容是次任命是違反既定程序，並背離良好管治基本原則。他批評有關行為「動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才」，強調必須「尋求解決之道」，但未有明確說明會採取哪些解決行動。

張翔今向師生及校友發電郵，借港大在最新QS世界大學排名躍升至17位創新高，以「港大創高峰 穩基石 再前進」為題，談及港大過去一年內部紛爭不斷，衝擊大學的運作，認為「無疑會影響香港大學未來的聲譽和地位」。

張翔去年底已早前捲入匿名投訴風波，他在電郵中提到有關「惡意匿名投訴」引發調查長達半年，事件剛落幕，校委會上周二舉行會議，「在我和校委會成員事先毫不知情的情況下，有決議被提出，以任命幾位暫任副校長。」

張翔指，所有暫任副校長人選建議，全部均非由他提出，事前也沒有諮詢他的意見，大學管理層亦對此一無所知。他引述《香港大學條例及規程》賦予校長任命暫任高層管理人員的權力，形容今次暫任副校長任命程序是「違反既定程序」，並「背離任命高級管理層時需事先進行溝通和討論的良好管治基本原則」。他說：

這樣的行為動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才。

他續說，作為校長「有責任維護大學的百年優良傳統、管理機制和程序，確保大學的正常運作」，「以大學的福祉和香港的未來為重，我們必須尋求解決之道，捍衛大學的尊嚴」。

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記者：馮琪雅