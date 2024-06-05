職場女性︱香港人最鍾意返工日做夜做 打工仔工作期間死亡呢行最「高危」

▲ 香港人最鐘意返工，日做夜做小心過勞死。

【打工仔/打工仔壽命/職業/壽命/】香港人出名「好鍾意返工」，日做夜做只為搵三餐，打工仔近年懷疑因工作過勞而猝死（俗稱過勞死）不時發生。究竟何謂過勞死？香港打工仔過勞死邊行最高危？

過勞死︱香港沒有過勞死？

如何定義過勞死？勞工及福利局局長孫玉菡2023年7月5日回覆立法會議員查詢時表示，「工作過勞」，這並非一個醫學診斷，國際勞工組織並沒有就「工作過勞」而導致工作間死亡制訂定義或指引，國際上在這方面亦沒有公認的準則，香港也沒有這方面的定義。

即睇打工仔12大過勞症狀

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

工作期間死亡︱香港有多少宗打工仔工作期間死亡個案？

根據勞工處數據，2018年至2022年的5年內，勞工處共接獲724宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡個案，其中以專業及商用服務業最多，佔整體1/4，其次為建造業，佔整體16.3%。若按職業分類，2021年及2022年個案以保安員死亡個案佔最多，其次為建造業工人。

勞工處指，在工作期間非因意外而死亡的個案，可由多種原因導致。根據勞工處有關職業傷亡致命個案的統計資料，於工作期間因心臟及腦血管疾病（心腦血管病）病發而死亡的個案，佔工作間非因意外死亡個案的大多數。

過勞死︱僱員補償條例

《僱員補償條例》規定，僱員如在受僱期間因工遭遇意外而導致死亡，其僱主須支付死亡補償予已故僱員在生的家庭成員，以及殯殮費和醫護費予有關人士。僱員因工遭遇意外引致其自身已有疾病病發以致死亡的情況亦包括在內。

然而，僱員在工作期間突然死亡是否因工遭遇意外所引致，或涉及其他不同因素所致，須視乎有關個案的事實及具體情況而定。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5