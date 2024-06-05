六四35周年｜記協譴責警方阻礙採訪　警方：無理指控、內容失實

▲ 警方批評記協聲明內容失實。（資料圖片）

香港記者協會今早（5日）發聲明，譴責警方再次於六四當日阻礙採訪，無理警告拘捕或帶走新聞工作者。警方今晚回應指，警務人員昨日（4日）在銅鑼灣一帶依法執行職務，批評記協聲明內容失實，並有無理指控，予以強烈譴責。

記協指，該會主席、《Channel C》多媒體製作主任陳朗昇昨晚到銅鑼灣採訪期間，被警方無理指控衝擊警方防線；亦得悉在現場拍攝的攝影師Marc Progin被警方帶走，幾小時後才獲釋放。記協批評，警方已非首次在六四當日阻礙新聞工作者採訪，在無合理理由下警告拘捕或帶走新聞工作者，屬嚴重損害新聞自由，警方須解釋事件。

記協指，陳朗昇昨晚近8時半在銅鑼灣金百利廣場外採訪時，有警司邀請他進入防線，但其後卻有一名總督察向他發出至少兩次口頭警告，誣蔑他帶頭破壞秩序，衝擊警方防線，並要求他即時離開，如再「衝擊」將會立即拘捕；陳朗昇最後自行離開防線。

警方今晚發聲明澄清，昨晚約八時四十五分，警員在銅鑼灣崇光百貨外發現一名外籍男子及一名女子，其行徑引起人群聚集，可能會導致破壞社會安寧，警方遂在其同意下將兩人帶返灣仔警署調查，其後已經放行。警方指，有關行動是基於兩人當時的行為，與其職業完全無關，呼籲新聞從業員發揮專業精神，就新聞事件作出準確及中肯的報道和評論，以事實為依歸，不應發布失實資訊。

警方不點名批陳朗昇 不斷大聲叫囂引起混亂

警方不點名批評陳朗昇指，某網媒從業員自稱遭受「無理警告」，事實亦非如此，當時警員正進行截停搜查行動，鑑於現場十分擁擠，警方有需要擴大行動範圍，以便有效執行職務。警方稱，警察傳媒聯絡隊已在場作出協調及勸喻，而現場大部分記者均作出配合，惟該名網媒從業員卻拒絕合作，並且不斷大聲叫囂，引起混亂，警員遂向他發出警告，並要求他進入行動範圍內，以向他作出嚴正及清晰的警告。



HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5