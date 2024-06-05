職場女性︱家庭主婦壽命長過在職婦女？ 澳洲研究發現3個最短命職業

▲ 研究顯示，家庭主婦的壽命比在職婦女長。

【打工仔/打工仔壽命/職業/壽命/】壽命原來跟教育程度及職業有關？外國有研究發現，職業影響人的壽命，教育程度也影響人的壽命，究竟哪些職業最短命？

壽命︱教育程度影響壽命

挪威科技大學和西雅圖華盛頓大學的學者在著名醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表研究結果，指接受小學、中學、大學教育的18年內，成人每在學校接受一年教育，死亡風險便會降低1.9%。

研究指出，曾接受6年學校教育的人士，死亡風險比沒有接受過教育的人士低出13.1%；曾接受12年教育的人士死亡風險低24.5%；曾接受18年教育的人士死亡風險更降低34.3%。換言之，接受越高正規教育的成人，比起沒有接受教育的人士，預期壽命會較長。

壽命︱職業影響壽命

英國BBC早年有個報道，澳洲的研究人員分析了從2009到2011年美國《紐約時報》上的1000人的訃告， 發現演員、歌星以及體育明星平均死亡的年齡最小，為77歲，演藝界人士死亡的原因主要是癌症，尤其是肺癌非常普遍。

研究又指出，作家、作曲家以及藝術家平均活到79歲，學者的壽命也比較長，例如歷史學家、經濟學家則為82歲。平均壽命較長的則為從商或是從政的人，平均年齡為83歲。此項研究結果當年被發表在國際醫學雜誌上。

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壽命︱工資影響壽命

德國馬克斯－普朗克研究院的人口研究結果發現，德國從事不同職業的人平均壽命有所不同。工資高的人壽命亦會較長，其中以醫生、工程師及物理學家的平均壽命最長，文理中學老師以及路德教派牧師的壽命也高於平均壽命。壽命最短的是失業人士，原因是他們容易自暴自棄，吸煙酗酒。

德國的人口學家認為，壽命較長的人，學歷較高且較注意健康，相信是長壽的原因，因此要想延長壽命要從受教育的情況開始。

不過，家庭主婦屬於例外，她們平均比職業婦女長壽，因為她們願意呆在家中，金錢煩惱較少，生活態度也較積極。

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