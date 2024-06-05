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港大校政風波｜張翔稱暫任副校事件不利港大及香港穩定發展　教育局正了解事件不作評論

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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香港大學校政風波持續。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，港大校委會上周二（5月28日）突審議多名暫任副校長安排後，港大校長張翔今日（5日）首度對外開腔回應事件，形容是次任命「違反既定程序」，直斥有關行為「動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才」。

張翔今日電郵中談及，港大過去一年內部紛爭不斷，衝擊大學的運作，認為「無疑會影響香港大學未來的聲譽和地位」，提及去年底的「惡意匿名投訴」，以及上周的校委會暫任副校任命「突襲」。

任命事件迄今逾1周，港大校方未有回應事件，僅於前日更新校網的大學主管人員名單，副校4人增至9人。特首李家超日前稱從傳媒得悉事件，已責成教育局跟進了解，並向他滙報。

被問到會如何跟進、會否介入事件等，教育局今日晚上回應表示，正了解有關事件，會向特首匯報情況及討論未來如何跟進，但不作進一步評論。

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記者：馮琪雅

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