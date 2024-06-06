人氣女歌手丨方皓玟身形暴瘦見骨疑患厭食症　親解釋消瘦原因

▲ 小明咁瘦有原因。

歌手方皓玟（小明），近月身形突然暴瘦見骨，變成「紙片人」，難怪被惹來厭食症疑雲，令很多粉絲也非常擔心其健康，叫她吃多一點。

方皓玟身形過瘦令歌迷憂心 小明分享「絕密私照」：唔駛擔心

叫大家不用擔心

其實小明曾有解釋，未到下午5點已吃了三餐，又感謝大家關心：「感恩大家近期好關心我健康，會唔會太瘦。其實我每日都食足3餐㗎，平時去茶仔我會食晒成碟炒飯再加杯奶茶。睇我手瓜起𦟌咁款，就知道我日常的確好勤力操練💪，所以大家唔使擔心。」

她又指會聽大家提議，再努力吃多點，更笑說炒飯一碟再加多份西多士。

▲ 小明消瘦得十分誇張。

親解消瘦原因

日前她開直播與網民交流，對於有人指她太瘦，小明說：「我咁努力做運動，啲人話我有厭食症，我真係好激氣好嬲呀！」

而其母親當時也有觀看直播，小明叫她不要看太多新聞，以為她沒有吃東西，再次澄清：「其實我食好多嘢，你唔好有誤解。」

當有好友留言指小明食量大，她說：「係呀，我隊印尼炒飯成碟隊呀！」似乎向觀眾言明現已積極增肥。

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