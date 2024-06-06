網絡熱話︱瘋傳紅磡靈車殯儀館外被抄牌　寧違泊路邊不入停車場　業内司機揭背後原因

【紅磡殯儀館／靈車／抄牌／牛肉乾】駕駛人士收到「牛肉乾」承惠$320，若先人收到罰單，該如何繳付罰款呢？近日網上瘋傳一張靈車被警察抄牌的照片，寧違泊路邊不入停車場，引起網民熱議。

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近日有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文留言「天靈靈地靈靈」，並上載一張相片。從相片中所見，照片攝於紅磡世界殯儀館外寶其利街，估計當時已是深夜，一輛靈車停泊在路邊，前方站有1名警察，相信正在抄牌。

以往亦有市民在同一討論區上載相片，目擊有靈車在上棺時被抄牌。

網民聲討：先人都唔放過

帖文下惹來網民留言聲討，有指警察是「硬漢子」、「好勇」。有不少網民對於抄牌一事表示不近人情，「先人都唔放過」、「死都要抄？」。網民議論紛紛，有人支持警察抄牌屬例行公事，指「靈車無特權」，如果有違例應該按照法例交罰款。

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業內司機：1日收6、7張

對於有靈車被抄牌，業內司機已經司空見慣。根據HOY TV節目《一線搜查》2022年的報道，有業內司機受訪，表示靈車經常被抄牌，原因是因為停車場「不讓靈車停泊」，靈車只能夠被逼違例泊街，指「1個月？一日6、7張都有啦」，計算下來，一個月收到的總罰單數量可高達40張。

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