萬能鍾丨鍾志光獲教育大學頒授榮譽院士　工餘進修成雙碩士：知識可為你作出不同的決定

▲ 鍾志光獲香港教育大學公布頒授榮譽院士。

香港教育大學公布，將於6月28日頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴，表揚他們卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。

鍾志光在個人社交平台謙稱：「教育大學亦算是我的母校，相信只是出於愛護校友，而非有甚麽成就，事實上我真的沒有！」

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▲ 香港教育大學授榮譽院士予鍾志光。（經濟日報圖片）

被封「萬能鍾」

現年62歲鍾志光身兼體育評述員、主持及演員身份，故被封「萬能鍾」，近年最深入民心就是在《愛·回家之開心速遞》演初戀Cafe老闆佳叔。

鍾志光從小開始愛上足球，中學時成為足球校隊一份子，中六預科畢業後因當時學位有限，而未能考上大學，毅然報讀葛亮洪教育學院的體育文憑課程。

畢業後，鍾志光曾任中學教師，教授中文及體育科目，後來於80年代得到商台體育監製招手而入行。於1989年，鍾志光加入TVB做體育節目評述員，直到1996年首度參演處男電視劇《醉打金枝》，從此身兼體育節目評述員及演員工作，演出劇集超過200部。

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體育先係我嘅舞台

鍾志光曾在香港演藝人協會訪問中，指看電視的港人之中，喜歡看劇集的比起看體育的百份比較多，說：「喺我一直專注做體育嚟講，我覺得好可惜。到今日為止，我仍然覺得體育先係我嘅舞台。」

他還分享體育主持的技巧心得，指前線採訪主持與在廠擔任節目主持完全不同，稱：「主角係運動員，唔係我，先俾佢講自己感受、盡情發揮先，睇住佢嘅情緒思路去問落去。」而做廠直播則分析性比較多，主力交給現場的專家去分析。

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工餘進修成雙碩士

鍾志光主持體育節目不時爆金句，而且十分啜核抵死，比如：「你手拉我手，點解手牽手？」、「有施丹響度，就以為佢係仙丹呀？」等。在2008年北京奧運，中國田徑選手劉翔因傷退出，他在旁述時以一句：「此時此刻，無語問蒼天 」作結，至今依然為人津津樂道。

能夠出口成文，全靠好學不倦，鍾志光為興趣在公餘時間進修，既是港大中國語言及文字碩士，也是中大哲學文學碩士。他曾接受TOPick專訪稱：「我算是開竅較遲的學生，中學階段只喜歡打波，以前沒想過升讀大學。」

他在2002年開始在公開大學修讀人文學科：「當時的資訊及門路並不多，適逢有舊同學到公開大學選修相關課程並推介，我於是便報讀了。」

繼後在2005年於公開大學畢業後，鍾志光分別於2008年及2012年考獲香港大學中國語言及文學碩士和香港中文大學哲學文學碩士。

▲ 鍾志光好學不倦。（經濟日報圖片）

求學問非求學位

他的港大碩士論文，更展示於港大的圖書館，鍾志光謙虛稱：「我肯定自己的論文不是最好，但榮幸能獲推薦放在香港大學圖書館內與大家分享。對我來說，是很大的鼓舞。」

鍾志光同時表示：「我所求的是學問，而非學位。很多人讀書是為找份好工，甚至部分父母對子女有更多要求，比如想他們當醫生、律師、會計師等。如果把入大學當作職業訓練，我不覺得很大的問題，有些學問的確對你有即時影響，如修讀醫科、法律系，完成大學後便已有份社會公認的好工在等你。」

他續指：「但修讀哲學未必對你有即時影響、未必能為你帶來很多經濟收入，可是其得著是無形。當在社會行走時，會令你有很多不同的感想、感受，知識可為你作出很多不同的決定。人生是一條很漫長的道路，不會知道知識是何時有用。」

▲ 鍾志光在港大的碩士論文。（經濟日報圖片）

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