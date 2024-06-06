胃癌風險｜全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌　醫生：一人感染全家高危

▲ 全家7人齊染幽門螺旋菌1人驗出胃癌 醫生：一人感染全家高危

【胃癌/幽門螺旋菌/胃痛/傳染/致癌】感染幽門螺旋菌嚴重可致癌！內地一名34歲男子胃部不適求醫確診感染幽門螺旋菌，追查之下發現一家七口同樣中招，其父更驗出早期胃癌，需進行手術切除。醫生表示，幽門螺旋菌與胃癌有極大關係，加上傳在極高傳染風險，一人感染恐全家高危，不容忽視。

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綜合內媒及《都市快報》報道，該名男子因胃脹、胃酸倒流到醫院求診，經呼氣測試後確診患上幽門螺旋菌。醫生得悉男子平日與家人同住，經常一同用餐，建議他們全家進行篩查，未料一家七口全部確診感染，男子父親更證實患上早期胃癌，幸而及早發現，經手術切除後已無大礙。

近半人口受感染

浙江中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）醫學院執行院長、副院長劉英超教授接受媒體訪問解釋指，根據2023 年中國疾控中心傳染病預防控制所發佈數據顯示，國內感染幽門螺旋菌人群接近50%。

據瞭解，幽門螺桿菌（Helicobacter pylori），是一種寄生於人類消化道中的微需氧革蘭氏陰性桿菌，呈螺旋或「S」形，一端帶有鞭毛，可於胃部強酸性環境中生存並穿過黏液層，到達上皮表面並牢牢連接，避免被胃排空。

幽門螺旋菌6大傳染途徑

由於傳染性較強，以下6大接觸皆有可能感染幽門螺旋菌，一家人假如同吃同住且不分餐，將具有較高傳染風險：

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感染幽門螺旋菌5大症狀

劉醫生指出，有數據顯示，感染幽門螺旋菌患者其中約15%至20%會出現消化性潰瘍，5%至10%發生消化不良，但大部分並沒有明顯的臨床症狀，常見會出現以下5大症狀：

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劉醫生強調指，不少患者受感染後，胃黏膜幾乎都會出現炎症，部分患者可能出現慢性惡化，逐漸出現胃黏膜萎縮、腸化：

「特別要引起重視的是，幽門螺桿菌感染者中有約1%的人，會發生胃癌等胃惡性腫瘤。」

有些患者確診後，可能會將幽門螺桿菌感染當作普通胃病自行用藥處理，惟每個人的感染菌種、用藥史等都各有不同，胡亂用藥恐會產生耐藥性，影響正規治療成效。

預防感染6大方法

想要避免感染或傳播幽門螺旋菌，醫生建議可遵循以下6點預防感染，高危人士早到醫院進行檢查、盡早治療：

飯前、便後要洗手，勿吃生肉，盡量食用高溫加熱熟食。

注意口腔衛生、餐後刷牙漱口、定期更換牙刷。

家中有成員感染幽門螺旋桿菌，感染者盡量使用自己的專屬餐具，直到完全治癒。

團體用餐時分餐、使用公匙公筷，餐具注意消毒。

兒童是容易感染人體，切勿將食物嚼碎後餵給幼兒，並為兒童準備專用餐具。

避免吸煙、飲酒；避食辛辣、生冷等刺激性食物；飲食要營養均衡，細嚼慢嚥。

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