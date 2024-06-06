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熱帶氣旋｜本年熱帶氣旋名單新增9個名字　包括青馬、核桃等

社會

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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今年西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增９個名字，包括由香港提出的「青馬」。（資料圖片）

今年西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增９個名字，包括由香港提出的「青馬」、由韓國提出的「核桃」等，分別取代造成重大人命傷亡的熱帶氣旋，如「尼格」、「馬鞍」及「圓規」等；聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會，及世界氣象組織轄下的颱風委員會於第56屆會議中通過採用這些新名字。

熱帶氣旋名單將新增９個名字，包括「蜻蜓」、「青馬」、「道璣」、「坡鹿」、「阿穆丘」、「古莎莉」、 「核桃」、「沙布爾」及「浮蓮」，分別取代舊有名字，包括「尼格」、「馬鞍」、「圓規」、「軒嵐諾」、「馬勒卡」、「鮎魚」、 「奧鹿」、「雷伊」及「康森」。

9個新名字的意義及提出國家如下：

名字意義提出國家或地區
蜻蜓蜻蜓朝鮮
青馬香港一條連接機場及市區的地標大橋香港
道璣星座名，時鐘座日本
坡鹿被列為國際自然保護聯盟珍稀瀕危物種老撾
阿穆丘位於菲律賓高山省的一座山峰菲律賓
古莎莉蕨菜韓國
核桃核桃韓國
沙布爾季風／雨季米克羅尼西亞
浮蓮水浮蓮為水生植物，有紫色的花朵，全年開花越南

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，如強烈熱帶風暴「康森」於2021年9月初吹襲菲律賓，造成20人死亡、33人受傷及四人失蹤，亦令當地約9,000幢建築物受損；而颱風「圓規」於2021年10月吹襲菲律賓，造成43人死亡、五人受傷及16人失蹤，超過50萬人須撤離；颱風「馬鞍」則於2022年8月下旬吹襲菲律賓，造成3人死亡及4人受傷。

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