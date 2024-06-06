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深圳美食︱深圳食店推「果王」榴槤放題　¥199無限次任食60種榴槤【附地址及交通資訊】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

榴槤控一定要試深圳榴槤放題！

【榴槤/自助餐/深圳美食/深圳旅遊/深圳親子遊/放題】每年夏天都是榴槤當造季節，如果你是「榴槤控」一定要無限食先至滿足！深圳有食店就推出榴槤放題，人均人民幣199元，全部都是馬來西亞樹上熟榴槤，賣點是不限時及無限次進出，可以食榴槤食足3餐！另外都有團跟，每位$159，包含榴槤放題及景點遊覽，有食過的顧客分享感受：「只需20分鐘就已經可以吃到回本」！

最新影片:

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漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

近日有網民在facebook的「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」群組中發文，分享上個周末參加了香港旅行社舉辦的深圳《無限貓山王榴槤自助餐》一日遊的體驗，行程包括一至兩個景點遊覽，鹽田濱海公園及甘坑古鎮，而最令人期待是到一間，榴槤自助餐餐廳任食過百款馬來西亞榴槤當午餐，團費亦僅$159。香港$159可能只能買到一個榴槤。

食到飽！

深圳美食︱食足早午晚三餐榴槤

如果不想跟團，都可以自行到店內，全日任食榴槤只需¥199，而且自5月起店家開始不限時，以及不限出入餐廳的次數，即是就算離開一個下午，晚上再回來也可以繼續吃，直至餐廳關門，一日食足早午晚三餐榴槤也可。有客人指

只要20分鐘就可以回本!

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深圳美食︱多達60種榴槤菜式

除了榴槤外，有多達60種榴槤菜式，好似榴槤燉雞湯、榴槤奶昔、榴槤芝士Pizza、榴槤糯米飯等，而店家稱榴槤都是馬來西亞直送，店家指馬來西亞樹熟榴槤自然熟落後保質期只有72小時，所以必須急凍後才能進口，100%熟度，甜度達到32以上， 一般掉落後常溫只能保存3天，因此需要特殊的高成本技術的液氮冷凍后，儲存在-18度的冷凍環境，運用這樣高等級的存儲方式，時間可以達到24個月。

3間店舖地址及交通

開皇馬來西亞樹熟榴槤自助餐廳

1. 福田店
地址：深圳市福田區梅林生活中心2樓B203
營業時間：週一至週五11:00-21:30、週末及假日10:30-21:30
地鐵:梅村站步行7分鐘

2. 羅湖店
地址：深圳羅湖東門中心城4樓
營業時間：10:00-22:00
地鐵:老街站

3. 鹽田店
地址：深圳鹽田現代產業服務中心3樓
營業時間：10:30-22:00
地鐵:海山站步行9分鐘

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